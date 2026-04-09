薩摩、大隅、種子島・屋久島地方では、10日明け方から10日夕方にかけて、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水に十分注意してください。

鹿児島地方気象台によりますと、低気圧から伸びる前線が10日夜にかけて種子島・屋久島付近まで南下する見込みです。

この前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、薩摩、大隅、種子島・屋久島地方では大気の状態が非常に不安定となる見込みです。

このため、薩摩、大隅地方では10日夜のはじめ頃にかけて、種子島・屋久島地方では10日夜遅くにかけて局地的に積乱雲が発達し、落雷や竜巻などの激しい突風のおそれがあります。また、10日明け方から10日夕方にかけて、局地的に雷を伴った激しい雨が降り、大雨警報を発表する可能性があります。

10日に予想される時間降水量は多い所で、

▼薩摩地方で40ミリ

▼大隅地方で40ミリ

▼種子島・屋久島地方30ミリです。

10日午後6時までに予想される24時間降水量は多い所で

▼薩摩地方で120ミリ

▼大隅地方で120ミリ

▼種子島・屋久島地方で120ミリです。

気象台は、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水、落雷、竜巻などの激しい突風に注意を呼び掛けています。桜島では土石流にも注意してください。

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