ドル円１５９円台乗せ、クロス円も堅調、ドルストレートは落ち着いた値動き＝ロンドン為替



ロンドン序盤は、ドル円とクロス円がともに堅調に推移している。ドル円は159.09レベル、ユーロ円は185.50レベル、ポンド円は212.99レベルに高値を伸ばしてきている。



一方、ドルストレートは静かな取引。ユーロドルは1.1663レベル、ポンドドルは1.3394レベルの前日NY終値付近での揉み合いが続いている。いずれもレンジは狭く、ユーロドルは1.1651-1.1671の20ポイント、ポンドドルは1.3381-1.3406の25ポイントの値幅にとどまっている。



USD/JPY 159.07 EUR/JPY 185.48 EUR/USD 1.1659

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