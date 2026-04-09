2026年4月9日（木）、ABCラジオ『ますだおかだ増田のラジオハンター』にて、元MBSアナウンサー（現在フリー）、武川智美さんが登場！

©️ABCラジオ

登場からマシンガントーク全開の武川さん。「ABCに来ること自体が初めてだったのでむちゃくちゃウキウキしながら来た」と話す。

武川さんはフリー後も、MBSラジオ「メッセンジャーあいはらのYouはこれから！Everyday」の月・木レギュラーとして出演されており、リスナーからのお便りでは「（メッセンジャーの）あいはらさんからABCラジオ出演にあたり何かアドバイスはありましたか？」という質問が。

「あいはらさんからは、もう好きに喋ったらいいんじゃない？くらいで」と、ABCリスナーに嫌われないようにしないと、と話す武川さんに、増田は「なんかめっちゃ戦って頑張っているイメージがあるんですよ、結構いじられてね」と武川さんの印象を伝えると、「いじられてなんぼやって聞いてます」と答えた。

その返答に増田は「それがすごいし、だからすごくやりやすい。メッセンジャーさんと共演しているから（いじられる）免疫がついてて」と武川さんを褒めた。

そんな武川さん、ラジオは他とは違い、アシスタントではなくパートナーという呼び方がすごくうれしい、ということを打ち明けた。

テレビなどでは司会者の隣にいるアナウンサーがアシスタント的な役割を求められることもあり、ラジオはそこの垣根を越えて並走して良いんだという気持ちになるとラジオでのパートナーという役割がすごくありがたいと話す。

その一方で、入社2年目でMBSテレビ「痛快！明石家電視台」のアシスタントを務めたときは、「さんまさんの番組もアシスタントとしていったんですけど、MBSアナウンサーというのは取っ払ってきてくれって言われました。もう意味がわからなくて、まだ入社2年目だったので。よくよく考えたらアシスタントなんだけれども、局アナとしての発言なんか一切いらないよっていう。だから私はそれがこう、納得というかストンと腹落ちした瞬間から自由にさせてもらいました。だからもう、本当にさんまさんにつっこむっていうのができるのは、MBSアナウンサーだったらできなかったですけど（さんまさんが取っ払ってと）言ったよね、さんまさん、っていう感じでできるようになったのはありがたかったですね」

と武川さんの素地を見抜き、アドバイスを送ったさんまさんとのエピソードを明かした。

サバサバした印象を持たれがちな武川さん。そんな武川さんの意外な素顔に迫る特別企画で後半のトークが展開される。

同期の柴田博ABCアナウンサーも生放送をスタジオで見守りつつ、『トークでパンチハンター』の名に恥じないトーク力でスタジオを笑いの渦に巻き込んだ。

また同日、15時からの『ウラのウラまで浦川です』のオープニングにも武川さんが急遽、ゲストで登場し、そちらもスタジオが爆笑する展開に。

ぜひどちらの番組もradikoタイムフリーにてチェックしていただきたい。