明日の株式相場に向けて＝ＡＩデータセンター周辺に大化けの鉱脈
きょう（９日）の東京株式市場は、日経平均株価が前営業日比４１３円安の５万５８９５円と反落。朝方にわずかな時間プラス圏で推移したとはいえ、ほぼ一日を通じて下値を探る展開だった。取引開始直前の２２５先物の萎（しぼ）み方は、資金が逃げ足に転じたことを如実に映し出していた。前日の米国株市場でハイテク株中心に大きくリスクオンに傾斜したといっても、ＮＹダウ、ナスダック総合株価指数ともに２．８％高にとどまっていた。対して日経平均は前日にトランプ米大統領の翻意を世界で一番早く織り込み、５．４％高に買われていたから、その差し引きで利食い急ぎの動きが出ても何ら不思議はなかったといえる。
この日の朝方に発表された対外・対内証券売買契約（週間ベース）で、前週（３月２９日～４月４日）の海外投資家動向が判明したが、海外投資家はこの週に国内株式を４週ぶりに買い越した。これ自体は別にどうということはないが、刮目すべきはその買い越し額で、２兆９５９６億円と３兆円近くにまで膨らみ、これは同統計の公表を開始した２００５年以降で最高金額だった。この週は５営業のうち３営業日が安く２営業日が高かった。名実ともに新年度相場入りとなった４月１日は週央（水曜日）であったが、２６７５円高と今週８日の２８７８円高と肩を並べる記録的な上昇パフォーマンスをみせた。
ところが、週間で均（なら）せばこの週の日経平均は２５０円のマイナスであった。先物を絡めた超ハイボラティリティー・ウィークだったものの、締めてみればあまり日経平均の居場所は変わらず、“大山鳴動して鼠一匹”という感が強い。逆に言えば、そのくらい右も左も分からない予想困難な展開が続き、投資家泣かせの地合いであったといえる。ＡＩアルゴリズム売買が演出したジェットコースター相場には乗らずに傍観を決め込んだ投資家も多かったのではないか。この週に外国人投資家は確かに現物で日本株を全力で買っていた。しかし正確には全力で買い戻したというべきで、何のことはないその前の週（３月２２～２８日）に日本株を４兆４４８１億円の売り越しで、実はこれも統計以来の過去最高だった。東京市場全体の時価総額が膨張しているため、売りも買いも金額の絶対値が大きくなるのは必然とはいえ、七変化も八変化もする中東情勢、もっと突っ込んだ言い方をすれば七変化も八変化もするトランプ発言に海外投資家も振り回され続けたことを物語っている。
そして、今回の中東有事はパンドラの箱を開けてしまった可能性もある。米・イスラエルによるイランへの攻撃は、ベネズエラで味を占めたトランプ米大統領の完全なミステイクだったと思われるが、侵略戦争とまではいわずとも俗物的に大義なき戦争を仕掛けた米国の一挙一動を、裏側でイランに協力しながらも黙って見ていた中国とロシアの存在も非常に不気味である。
中東問題さえ収まれば原油価格も安定し、長期金利の上昇にも歯止めがかかり、全体株価指数も巡航速度と方向感を取り戻すとみる市場関係者の声も少なくないが、果たしてそれは本質を見誤っている可能性がある。前日時点で日経平均ベースのＰＥＲは再び２０倍を超えてきた。企業業績に関して２６年３月期は減益から増益予想にコンセンサスは変わっているが、２７年３月期の増益シナリオは揺らぐ公算が大きい。コストプッシュ型のインフレによる利益採算の悪化、物価高による消費者マインドの低下。これに加え、アメリカファーストを履き違えてジャイアン化したトランプ米大統領も、世界経済に一段と北風を吹かせる蓋然性は高い。東京市場でも既にイレギュラー水準に跳ね上がったＰＥＲの妥当性を主張する「成長」の２文字が消えれば、株価崩落の懸念も杞憂では終わらない可能性がある。
この日の朝方に発表された対外・対内証券売買契約（週間ベース）で、前週（３月２９日～４月４日）の海外投資家動向が判明したが、海外投資家はこの週に国内株式を４週ぶりに買い越した。これ自体は別にどうということはないが、刮目すべきはその買い越し額で、２兆９５９６億円と３兆円近くにまで膨らみ、これは同統計の公表を開始した２００５年以降で最高金額だった。この週は５営業のうち３営業日が安く２営業日が高かった。名実ともに新年度相場入りとなった４月１日は週央（水曜日）であったが、２６７５円高と今週８日の２８７８円高と肩を並べる記録的な上昇パフォーマンスをみせた。
ところが、週間で均（なら）せばこの週の日経平均は２５０円のマイナスであった。先物を絡めた超ハイボラティリティー・ウィークだったものの、締めてみればあまり日経平均の居場所は変わらず、“大山鳴動して鼠一匹”という感が強い。逆に言えば、そのくらい右も左も分からない予想困難な展開が続き、投資家泣かせの地合いであったといえる。ＡＩアルゴリズム売買が演出したジェットコースター相場には乗らずに傍観を決め込んだ投資家も多かったのではないか。この週に外国人投資家は確かに現物で日本株を全力で買っていた。しかし正確には全力で買い戻したというべきで、何のことはないその前の週（３月２２～２８日）に日本株を４兆４４８１億円の売り越しで、実はこれも統計以来の過去最高だった。東京市場全体の時価総額が膨張しているため、売りも買いも金額の絶対値が大きくなるのは必然とはいえ、七変化も八変化もする中東情勢、もっと突っ込んだ言い方をすれば七変化も八変化もするトランプ発言に海外投資家も振り回され続けたことを物語っている。
そして、今回の中東有事はパンドラの箱を開けてしまった可能性もある。米・イスラエルによるイランへの攻撃は、ベネズエラで味を占めたトランプ米大統領の完全なミステイクだったと思われるが、侵略戦争とまではいわずとも俗物的に大義なき戦争を仕掛けた米国の一挙一動を、裏側でイランに協力しながらも黙って見ていた中国とロシアの存在も非常に不気味である。
中東問題さえ収まれば原油価格も安定し、長期金利の上昇にも歯止めがかかり、全体株価指数も巡航速度と方向感を取り戻すとみる市場関係者の声も少なくないが、果たしてそれは本質を見誤っている可能性がある。前日時点で日経平均ベースのＰＥＲは再び２０倍を超えてきた。企業業績に関して２６年３月期は減益から増益予想にコンセンサスは変わっているが、２７年３月期の増益シナリオは揺らぐ公算が大きい。コストプッシュ型のインフレによる利益採算の悪化、物価高による消費者マインドの低下。これに加え、アメリカファーストを履き違えてジャイアン化したトランプ米大統領も、世界経済に一段と北風を吹かせる蓋然性は高い。東京市場でも既にイレギュラー水準に跳ね上がったＰＥＲの妥当性を主張する「成長」の２文字が消えれば、株価崩落の懸念も杞憂では終わらない可能性がある。