リバプール“5バック”布陣にもパリSGは冷静対応…L・エンリケ監督「我々に適応してくることには慣れている」
[4.8 欧州CL準々決勝 パリSG 2-0 リバプール]
パリSGは8日、UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)準々決勝第1戦でリバプールに2-0で勝利した。ルイス・エンリケ監督は相手の戦術への対応について独自の見解を示した。英『ミラー』が伝えている。
不調が続くリバプールは、前回王者パリSGを相手に従来とは異なる戦術を敢行。5-2-1-2の“5バック”布陣を敷いた。L・エンリケ監督はそのことに気づき、「自分たちのプレーに相手が適応してきた」と受け止めた。
「アルネ・スロット監督が初めて3バックでプレーしたのは驚いた。彼らが変化を起こし、新しいことを試してきたが、それは普通のこと。相手が我々に適応してくるのは慣れているので心配はなかった」
パリSGはペースを乱さず、前半11分、後半20分にそれぞれ得点。そのまま点差を守り切り、ホームでの第1戦を勝利で終えた。
L・エンリケ監督は「すばらしい試合をした」と試合を振り返り、「彼らは攻撃的なサッカーをする。見ていて気持ちのよい試合だった」とリバプールの健闘を称えた。
第2戦は14日、リバプールのホームで行われる。
パリSGは8日、UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)準々決勝第1戦でリバプールに2-0で勝利した。ルイス・エンリケ監督は相手の戦術への対応について独自の見解を示した。英『ミラー』が伝えている。
不調が続くリバプールは、前回王者パリSGを相手に従来とは異なる戦術を敢行。5-2-1-2の“5バック”布陣を敷いた。L・エンリケ監督はそのことに気づき、「自分たちのプレーに相手が適応してきた」と受け止めた。
パリSGはペースを乱さず、前半11分、後半20分にそれぞれ得点。そのまま点差を守り切り、ホームでの第1戦を勝利で終えた。
L・エンリケ監督は「すばらしい試合をした」と試合を振り返り、「彼らは攻撃的なサッカーをする。見ていて気持ちのよい試合だった」とリバプールの健闘を称えた。
第2戦は14日、リバプールのホームで行われる。