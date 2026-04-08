日本女子プロゴルフ協会（JLPGA）公式Instagramは4月4日に投稿を更新し、「ヤマハレディースオープン葛城」第3日のフォトギャラリーを公開した。静岡県袋井市の葛城ゴルフ倶楽部 山名コースで行われた大会の様子を伝える内容で、投稿には菅沼菜々（26）と都玲華（22）が並んだ笑顔の2ショットも収められている。

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公開された写真では、菅沼が黄色のポロシャツにネイビーのスカート、XXIOのサンバイザーを合わせ、笑顔でピースサイン。都は鮮やかな黄色のトップスに白いパンツ、SRIXONのサンバイザー姿で、顔の横に手を添えながら明るい表情を見せており、春のコースに映える華やかな2人の並びが印象的な1枚となっている。

【画像】笑顔を見せる菅沼と都の2ショット（画像は日本女子プロゴルフ協会公式Instagramより引用）

この投稿には、Instagramユーザーから「アイドル二人。華がありますね」「菜々ちゃんーーー」「玲華ちゃん可愛い」「菅沼プロと都プロが並ぶとアイドル。都プロは否定すると思うけど2人とも可愛い」といった声が寄せられている。