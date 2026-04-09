気象庁によりますと、１０日にかけて低気圧が発達しながら黄海から日本海に進み、前線が本州付近を通過する見込みです。前線や低気圧に向かって暖かく湿った空気が流れ込むため、西日本では１０日にかけて、東日本では１０日は、落雷や竜巻などの激しい突風、急な強い雨に注意してください。

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西日本では１０日にかけて、東日本では１０日は、落雷や竜巻などの激しい突風、急な強い雨に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。

近畿地方など地域ごとの予報

１０日にかけて、低気圧が発達しながら日本海に進み、低気圧からのびる前線が近畿地方を通過する見込みです。前線や低気圧に向かって暖かく湿った空気が流れ込むため、近畿地方では、１０日明け方から夜遅くにかけて、大気の状態が非常に不安定となり、局地的に雷雲が発達するでしょう。

四国地方では、１０日夜のはじめ頃にかけて、落雷、竜巻などの激しい突風、急な強い雨に注意してください。

山陽では、１０日未明から昼前にかけて、浸水害、河川の増水、土砂災害に十分注意してください。また中国地方では、１０日夕方にかけて、竜巻などの激しい突風、落雷に注意してください。

九州北部地方では１０日夜のはじめ頃にかけて、落雷や竜巻などの激しい突風、急な強い雨に注意してください。

九州南部・奄美地方では、９日夕方から１０日夜遅くにかけて、落雷や竜巻などの激しい突風、急な強い雨に注意してください。

東海地方では、１０日朝から夜のはじめ頃にかけて、竜巻などの激しい突風、落雷、急な強い雨に注意してください。

今後の天気の見通し

その先の天気について。気象庁によりますと12日頃にかけて、発達した低気圧の影響で北日本では荒れた天気となり、低気圧の発達の程度等によっては大荒れとなるおそれがあります。

13日（月）は前線上に低気圧が発生する見込みで西日本から東海にかけて雨も予想され、14日（火）も西日本から東北の日本海側などにかけて雨の予想です。