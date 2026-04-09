TBSの篠原梨菜アナウンサーが、テレビ静岡の弦間彩華アナウンサーとの上海旅行を2回に分けて、自身のInstagramに投稿したのだが、披露した1枚の写真がファンの笑いを誘っている。

篠原アナは4月8日までに更新したInstagramでまず、《@ayaka_genma 思い出すだけで笑顔になります 本当にありがとう》とつづり、弦間アナとともに上海ディズニーランドを訪れた際のショットや同施設内にある「PIXAR ADVENTUROUS JOURNEY」などでの写真16枚とアイスキャンディーを食べる動画1点を公開。

そして、次に《白すぎたね》と投稿。1枚目に“中国風白塗り”メイクに髪飾りを盛り、漢服姿のショットを含む計19枚の写真を公開した。

この白塗りメイクにコメント欄にはファンから

《ちと、笑いすぎてしまった…》

《正直、誰かわからなかったです》

といった反応が寄せられている。

スポーツ紙記者が言う。

「“ワンホン”と言われる中国発の白塗りメイクと漢服体験は、上海の観光名物となっていますから、篠原アナもやってみたかったのでしょうね。ただ、写真を見るとメイクはかなりの“厚塗り”、ヘアセットも頭頂部がセットされているにもかかわらず腰までロングヘアが落ちているなど“異常な毛量”でかなり“盛っている”仕上がりとなっています。もしかしたら中国の古典演劇である“京劇”のメイクを観光用にアレンジしたものなのかもしれません。

同行した弦間アナは静岡県三島市出身で成蹊大学文学部卒業後、2019年にTBS系列のIBC岩手放送に入社しました。篠原アナも東大法学部卒業後、TBS入社が2019年ですから、局は違いますが、同系列局の同期入社組ですね。ただ、弦間アナは2022年12月末に同社を退社し、2023年1月にフジテレビ系列のテレビ静岡に入社しています。2024年1月に自身のInstagramに篠原アナと食事したことを報告し、ツーショットを公開しているので、2人は交流があるようです。一緒に海外に行くほどですから、かなり気心が知れた友人なのでしょう。篠原アナは2025年と2019年にも上海旅行の写真をInstagramに投稿しています」

弦間アナも8日に自身のInstagramを更新。《@shinorinatbs この瞬間を世界一エンジョイしていてのは 我々だったという自信がある 本当にありがとう》とつづり、上海旅行での篠原アナとのツーショットなどを公開している。

篠原アナは4月5日、生放送のラジオ番組『爆笑問題の日曜サンデー』（TBSラジオ）に新アシスタントとして初出演した。3月まで4年間担当した同局の山本恵里伽アナからバトンを受け継いだ形だが、担当になることが発表された際には、篠原アナの体調を心配する声がXには投稿されていた。

《篠原さん忙しすぎじゃない？過労で倒れてしまうよ。》

篠原アナは、現在も『THE TIME,』（TBS系）内の名物コーナー「早朝グルメ」のリポーターなどで活躍している。

芸能記者が言う。

「『早朝グルメ』も、かなり過酷なロケのようですから、そこに日曜レギュラーの番組出演が加わると、多忙を極めることが予想されます。同コーナーは早朝に営業していたり、営業開始に向けて準備中の飲食店などを訪問し、その店の一品を実食する企画。朝からガツガツと食事をする様が豪快で、体当たりの姿勢が視聴者の支持を集めています。出演当初は月曜日から金曜日まで担当していた篠原アナですが、担当番組が増えたことで、2025年春からは月曜日から水曜日の週3回に減り、さらに2026年2月は体調不良なども相まって、数回の登場にとどまりました。そうしたことから心配する声があがったようです」

今回の篠原のInstagram投稿のコメント欄にも

《しのりなさん、身体無理しすぎないようにしてね。とても心配。》

という声が寄せられている。

くれぐれも体調管理には気をつけて……。