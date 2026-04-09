湖月わたる、宝塚歌劇団退団 20th Anniversary『TUMBLEWEED』上演決定 安蘭けい、柚希礼音らゆかりの豪華ゲストも
湖月わたるの宝塚歌劇団退団20th Anniversary作品『TUMBLEWEED』が、11月に、兵庫・宝塚バウホール、東京・よみうり大手町ホール、愛知・御園座にて上演されることが決定。安蘭けい、紫苑ゆう、柚希礼音、朝海ひかる、真風涼帆ら湖月と縁のある豪華ゲストの出演も発表された。
【写真】湖月わたると縁のある豪華ゲストが集結！
荒野に生き、風を受けて形を変えながら、前へ前へと進み続ける植物“TUMBLEWEED（タンブルウィード）”。今年、宝塚歌劇団退団20周年を迎える湖月わたるが、この節目となる年に、在団時からの盟友・荻田浩一（構成・演出）と再びタッグを組み、その挑戦と変化に満ちた歩みをたどる。作品では振付にも挑戦。昨年湖月が出演した『マイ フレンド ジキル』で振付をつとめた益井悠紀子氏に指導をあおぎ、新たな学びを得て表現者としての新たな一歩を踏み出す。
共演には、彩凪翔、朴ろ美。彩凪とは『ベルサイユのばら 50』（2024年上演）で共演、作品のフィナーレにおける代表的なナンバー「ボレロ」でデュエットダンスを披露。朴とは「『蜜蜂と遠雷』リーディング・オーケストラコンサート〜コトダマの音楽会〜」（2018年上演）で共にストーリーテラーを担い、さらに昨年は、朴が企画・演出を手掛けた、舞台『平家物語ー胡蝶の被斬ー』、体感型朗読劇 神楽坂怪奇譚 二〇二五『棲』に湖月が出演した。
そのほか、豪華ゲストの出演も決定。兵庫では、安蘭けい（11月6・7日）、紫苑ゆう（11月8日）、東京では柚希礼音（11月12・13日）、朝海ひかる（11月14日）、愛知では真風涼帆（11月18・19日）と、湖月と縁のあるゲストが集まる。
2つのパートで構成された本作。始まりの“Reading Play”では、湖月がかつて演じた、伝説の女性ガンマン「カラミティ・ジェーン」の波乱万丈の人生を、新たに朗読×ダンス×歌でつづる。次の“Show Time”では、スペシャルゲストとの馴染み深いナンバーやトークを届ける。
湖月わたる宝塚歌劇団退団20th Anniversary作品『TUMBLEWEED』は、11月6〜8日に兵庫・宝塚バウホール、11月12〜14日に東京・よみうり大手町ホール、11月18〜19日に愛知・御園座にて上演。
【写真】湖月わたると縁のある豪華ゲストが集結！
荒野に生き、風を受けて形を変えながら、前へ前へと進み続ける植物“TUMBLEWEED（タンブルウィード）”。今年、宝塚歌劇団退団20周年を迎える湖月わたるが、この節目となる年に、在団時からの盟友・荻田浩一（構成・演出）と再びタッグを組み、その挑戦と変化に満ちた歩みをたどる。作品では振付にも挑戦。昨年湖月が出演した『マイ フレンド ジキル』で振付をつとめた益井悠紀子氏に指導をあおぎ、新たな学びを得て表現者としての新たな一歩を踏み出す。
そのほか、豪華ゲストの出演も決定。兵庫では、安蘭けい（11月6・7日）、紫苑ゆう（11月8日）、東京では柚希礼音（11月12・13日）、朝海ひかる（11月14日）、愛知では真風涼帆（11月18・19日）と、湖月と縁のあるゲストが集まる。
2つのパートで構成された本作。始まりの“Reading Play”では、湖月がかつて演じた、伝説の女性ガンマン「カラミティ・ジェーン」の波乱万丈の人生を、新たに朗読×ダンス×歌でつづる。次の“Show Time”では、スペシャルゲストとの馴染み深いナンバーやトークを届ける。
湖月わたる宝塚歌劇団退団20th Anniversary作品『TUMBLEWEED』は、11月6〜8日に兵庫・宝塚バウホール、11月12〜14日に東京・よみうり大手町ホール、11月18〜19日に愛知・御園座にて上演。