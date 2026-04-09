グローバルボーイズグループ「ＪＯ１」が９日、「ＪＯ１ＤＥＲ ＳＨＯＷ ２０２６’ＥＩＥＮ 永遠‘」東京ドーム公演の２日目公演を行った。

純白の衣装をまといながら東京ドームの地に降り立つと、登場を待ち焦がれたＪＡＭ（ファンの総称）からは悲鳴にも似た大歓声がこだました。２３年にリリースし、ＪＡＭからの人気も高い「Ｖｅｎｕｓ」で開幕。続く「ＩＣＡＲＵＳ」「ＭＯＮＳＴＥＲ」では、グループ最大の持ち味であるパフォーマンス力の高さを遺憾なく見せつけ、一気に会場の熱を最高潮に持っていった。

単独では、１年ぶり２度目の舞台に立ち、與那城奨は「ただいま、東京ドーム！」と絶叫。白岩瑠姫は平日の昼間にも関わらず、満員に埋め尽くした会場を見渡しながら「今日来て良かったなと後悔させない公演にするので、よろしくお願いします！」と宣言した。

今回のツアータイトルは「’ＥＩＥＮ 永縁‘」。これまで紡いできた縁や運命と共に前へ進むことへの決意を表現した。ドーム公演だからこその演出やパフォーマンスで魅了。ユニット曲３曲に加え、ＪＡＭの間では“幻”とされていた楽曲「Ｄｏｔ―Ｄｏｔ―Ｄｏｔ」も初パフォーマンス。目まぐるしく展開していく演出の数々にペンライトの海も光り続けた。

全力のパフォーマンスを届け、金城碧海（すかい）は「僕たちのそばにはみなさんがいます。こんな僕たちですが、これからもよろしくお願いします」と呼びかけ。川西拓実も「皆さんのパワーがすごくて、いつも以上の力を出すことができました」と声援に頭を下げた。

アンコールでは、木全翔也が同公演のために、作詞・作曲を手がけて書き下ろしたスペシャルソング「ＥＩＥＮ」を初披露。グループの歩みを振り返りながら、ＪＡＭにありったけの感謝を伝えた。

２２日、２３日には大阪・京セラドーム公演も行われる。