シンガー・ソングライターのデュア・リパ(30)と「ファンタスティック・ビースト」シリーズなどで知られる俳優のカラム・ターナー(36)は、こぢんまりとした結婚式を予定していると報じられている。昨年、婚約発表をした2人は現在、結婚式の予定を立てているところのようだ。



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ある関係者はザ・サン紙にこう話す。「デュアとカラムの結婚式の計画は本格的に進んでいますが、すべて極秘扱いとなっています」「この夏に執り行われる予定です。デュアは8月31日の誕生日前には既婚女性となっていることでしょう」「2人は最も身近で大切な人だけを招待するつもりなので、大規模で派手なものにはならないでしょう」



英ヒート誌が発表した「30歳未満の長者番付」で昨年、首位に輝いているデュア。シンガー・ソングライターのエルトン・ジョン、オリヴィア・ディーン、マーク・ロンソンらとも親しいが、結婚式はスター勢ぞろいというものにはならないようだ。



（BANG Media International／よろず～ニュース）