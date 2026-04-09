「M―1グランプリ2025」準優勝コンビのドンデコルテ小橋共作と渡辺銀次が、サバンナ八木のYouTubeチャンネル「サバンナ八木FP1級事務所」(8日配信)に出演した。



【写真】FP1級を持つサバンナ・八木真澄「ブラジルの人、聞こえますかー！」

昨年12月21日にM―1決勝があり、それから3カ月後というなかで収録。コンビは「先月からギャラが入って。何不自由ないくらいいただいています」と語った。八木が1年前の収入を尋ねると渡辺は「一番いい月でも30万。悪いときは10万切ってました」と答えた。小橋は「吉本って若手なら準決勝いけば、けっこう増えると聞いてたんですけどそんなことはなかった。聞いてた話と違いました」と実状を述べた。



八木はさらにその前年の収入について尋ねた。渡辺は「月5万くらい。平均して5万くらいをずっといっていた」と振り返った。八木が「月5回くらい劇場に？」尋ねると、小橋は「吉本を知らないんですか？」と強めのツッコミ。「ぶっちゃけ30回出て5万です」と明かした。



八木は驚いて電卓をとって計算。単純に5万を30で割ると約1666円となり、コンビは「5万いくかいかないか」と答えた。八木は「一夜にして生活が変わった。今からお金の対策をしたほうがいい」とFP（ファイナンシャルプランナー）1級保持者として税金について説明。今後、収入が激増することが考えられ、八木は「6割はおさめなあかん」と可能性を話すと、小橋は「なんでですか？」とびっくり。渡辺は「けっこう聞きます。税金を払えなくて借金したとか」と八木の説明に聞き入った。八木が今後の収入の可能性をさまざま探り、月収が900万円に達する可能性を示すと、コンビは「そんないくかー！」と驚いていた。



（よろず～ニュース編集部）