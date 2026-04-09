八戸が栃木SCに3-0で勝利、最下位を脱出して折り返し

明治安田生命J2・J3百年構想リーグは、4月8日に第1節延期分の栃木SC対ヴァンラーレ八戸の一戦を行った。

ホームの栃木は勝利すれば4位に浮上できる一戦だったが、アウェーに乗り込んだ八戸が3-0で勝利し、最下位を脱出している。

完勝した八戸は、クラブの公式Xで「サポーターの皆さんと掴んだ勝ち点3！ たくさんの応援ありがとうございました！」と、最下位脱出を喜んだ。また、ファンからも「待ちに待った勝ち点3！」「よかった！ よかった！」「勝利おめでとうございます！」「J2チームからも勝利奪うぞ！」「得点3 勝ち点3 うれしいって」と、喜びの声が寄せられた。

一方、敗れた栃木SCは7位にとどまった最新の順位表をアップ。ファンからは「4位浮上のイメトレしかしてなかったから、ちょっとダメージデカい」「八戸は、8位の所にいるチームじゃないと思うんだけどな〜 ものすごく強かった」「勝てば4位だったのに…… すごくもったいないしすごく悔しい」「絶好の機会を逃したね」と、悔しがる声が寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）