〈「最も危険なのは…」モバイルバッテリーはなぜ発火する？ 安全に使うために、「絶対に選んではいけない」製品〉から続く

スマートフォンユーザーなら、誰もが一つは持っているモバイルバッテリー。しかし、連日のように発火事故が報じられると、「本当に安全なのだろうか」と不安になるものです。家電ライター・藤山哲人さんに、最悪の事態になる前に利用を中断するための“見極め方”を解説してもらいました。（全3回の2回目／続きを読む）

【実際の様子】「これは恐ろしい…」モバイルバッテリーが発火する様子。必ずリスクを把握しておきたいと思わせる光景だ



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爆発の前兆となる“4つの不具合”

#1でご紹介した通り、火災事故の根本的な原因は、モバイルバッテリーに内蔵されている「リチウムイオン電池」（正しくは「リチウムイオン二次電池」ですが、本記事では「二次」を省略）にあります。スマホやデジタルカメラ、ワイヤレスイヤホン、加熱式たばこ、ハンディファンなど、充電式機器のほとんどにリチウムイオン電池が使われています。つまり、これらの機器はすべてモバイルバッテリーと同様の、発煙・発火の可能性があると言えます。非常に便利ですが、包丁などと同様、扱いを誤れば危険物になり得ることを忘れないでください。

では、現在使用中のモバイルバッテリー、その他リチウムイオン電池を使用した製品に、次の“4つの不具合”がないか確認してみましょう。発煙・発火・爆発の前兆に気づくことが事故防止につながります。

■1. 経験したことのない高温になったら使用禁止

動画視聴中や充電中にスマホやモバイルバッテリー本体が熱くなるのはご存じでしょう。しかし、「熱くて触れない」ほどの高温になることは通常ありません。

もし使用中に異常な熱さを感じたら、可能であればすぐに電源を切り、充電や使用を中断してください。機器本体だけでなく、本体とケーブルをつなぐコネクタ部分やコードの根元が熱くなっている場合も発火の危険があります。特に充電ケーブルが熱いと感じたら、すぐに廃棄して買い替えましょう。

■2. 焦げた臭いや異臭がしたら使用禁止

機器本体から焦げたような臭いや化学薬品のような臭いがした場合、内部の電解液が漏れている可能性が高いので、速やかに使用を中止してください。

また、ACアダプタの使い回しにも注意が必要です。コネクタの根元は断線しやすく、発熱の原因になります。また、製品に対応していないACアダプタを差し込むのは厳禁です。どのACアダプタかわからなくなって、手当たり次第に差し込むのは、故障や発火の原因になります。アダプタが多くて紛らわしい場合は、本体とアダプタにマジックで共通の番号を振っておくと誤用を防げます。

■3. 変形や溶けた痕跡があったら使用禁止

製品が膨らんでいたり、歪んでいたり、コネクタ付近に溶けたような跡がある場合は、即座に使用を止めてください。

リチウムイオン電池は経年劣化によって膨張することがあります。かつてガラケーで、電池パックがパンパンに膨らんだ経験がある方も多いでしょう。3年も使えば、内部にガスが溜まり、風船のように膨らむことがあります。

その結果、「以前は平らな場所に置けたのに、最近ガタつく」「液晶画面に色ムラができる」といった不具合が現れます。最近の製品は電池が内蔵されているものが多いため、目視で確認できませんが、「極端に駆動時間が短くなった」場合は、電池が寿命を迎え、膨張しているサインだと考えて交換を検討してください。

「いつ火を噴いてもおかしくない」見落としがちな部分は…

電池を膨らませているガスの正体は、水素系の可燃性ガスです。電池にはガスを逃がす弁や頑丈なフィルムが備わっていますが、この状態は非常に不安定で危険です。

また、充電コードにも注意を払ってください。コネクタ根元の被膜が破れて中の電線が見えているものや、平たく潰れてしまったようなコードは、いつ火を噴いてもおかしくありません。

■4. 落下、水没後は使用禁止

リチウムイオン電池特有の注意点は、水没と落下です。リチウムイオン電池は電池交換ができないので、もし水没で回路がショートしてしまった場合、乾いて機能復帰したとたんに発火・爆発する可能性があります。

また、衝撃によって内部のフィルムや金属ケースに亀裂が入ったり、電池付近の安全回路が破損したりすると、安全機能が働かなくなり、異常過熱や発火する場合があります。

高い場所から落としたり、水没させてしまった場合は、残念ですが使用中断しましょう。モバイルバッテリーだけではなく、たとえばワイヤレスイヤホンや胸にぶら下げて使うハンディファンにも注意しましょう。耳や胸元でリチウムイオン電池が爆発したら、取り返しのつかないケガを負うことになります。（つづく）

〈《モバイルバッテリー火災》「日常でやりがちな行為」が大事故につながることも…スマホ充電の“知らなきゃマズい”注意点とは？〉へ続く

（藤山 哲人）