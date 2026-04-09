【あすから】“宇宙人”キム・スヒョン、チョン・ジヒョンに惹かれ… 韓国ドラマ『星から来たあなた』、放送スタート＜キャスト・あらすじ＞
俳優のキム・スヒョン、チョン・ジヒョンが主演する韓国ドラマ『星から来たあなた』（ノーカット日本語字幕版／全21話／2013年）が、あす10日より「アジアドラマチックTV（アジドラ）」で放送される。（毎週月〜金 前6：00〜7：25）
【場面ショット】キム・スヒョン＆チョン・ジヒョン、キス寸前ショット
同作は、朝鮮の地に舞い降りた宇宙人のト・ミンジュン（キム・スヒョン）が地球で出会った、最初で最後の恋を描く、ちょっぴり不思議なファンタジック・ラブコメディー。
『ホン・チョンギ』『暴君のシェフ』の演出家チャン・テユ氏と、『青い海の伝説』『愛の不時着』『涙の女王』の脚本家パク・ジウン氏のタッグで制作された同作。最高視聴率33.2％、同時間帯1位を独走。あらゆるドラマ賞を総なめにし、驚異的人気でアジアを熱狂の渦に巻き込んだ“宇宙級”エンターテイメントとなっている。
■あらすじ
1609年、朝鮮の地に舞い降りた宇宙人のト・ミンジュン（キム・スヒョン）。自分の正体と超能力を隠し、ソウルで404年もの長い歳月を生きてきたが、地球での暮らしも残すところ3ヶ月。大学で講師として教鞭をとりながら、静かに故郷の星に帰る準備を進めていた。ところが、マンションの隣室にアジアを代表する女優チョン・ソンイ（チョン・ジヒョン）が引っ越してきたせいで、ミンジュンの生活は一変。ワガママなソンイに振り回されて困惑するが、家族写真を偶然目にしたミンジュンは幼い日のソンイが404年前に出会った少女イファと瓜二つであることに驚く。そんなある日、ソンイが思わぬスキャンダルに巻き込まれ、トップスターの座から一気に転落。何者かに命まで狙われるはめになってしまう。地球人のトラブルには干渉しないと心に決めていたミンジュンだが、ソンイを放ってはおけず、やがて彼女に惹かれている自分に気づく。しかし、地球を離れる日が刻一刻と迫ってきて…。
■演出
チャン・テユ『根の深い木 -世宗大王の誓い-』『ホン・チョンギ』『暴君のシェフ』
■脚本
パク・ジウン『青い海の伝説』『愛の不時着 』『涙の女王』
■キャスト
キム・スヒョン『ドリームハイ』『太陽を抱く月』『涙の女王』
チョン・ジヒョン『猟奇的な彼女』『青い海の伝説』『北極星』
パク・ヘジン『恋はチーズ・イン・ザ・トラップ』『フォレスト』
ユ・インナ『イニョン王妃の男』『トッケビ〜君がくれた愛しい日々〜』
アン・ジェヒョン『僕が見つけたシンデレラ〜Beauty Inside〜』『本物（チンチャ）が現れた！〜まさか結婚するなんて〜』
シン・ソンロク『皇后の品格』『カイロス〜運命を変える1分〜』
【場面ショット】キム・スヒョン＆チョン・ジヒョン、キス寸前ショット
同作は、朝鮮の地に舞い降りた宇宙人のト・ミンジュン（キム・スヒョン）が地球で出会った、最初で最後の恋を描く、ちょっぴり不思議なファンタジック・ラブコメディー。
■あらすじ
1609年、朝鮮の地に舞い降りた宇宙人のト・ミンジュン（キム・スヒョン）。自分の正体と超能力を隠し、ソウルで404年もの長い歳月を生きてきたが、地球での暮らしも残すところ3ヶ月。大学で講師として教鞭をとりながら、静かに故郷の星に帰る準備を進めていた。ところが、マンションの隣室にアジアを代表する女優チョン・ソンイ（チョン・ジヒョン）が引っ越してきたせいで、ミンジュンの生活は一変。ワガママなソンイに振り回されて困惑するが、家族写真を偶然目にしたミンジュンは幼い日のソンイが404年前に出会った少女イファと瓜二つであることに驚く。そんなある日、ソンイが思わぬスキャンダルに巻き込まれ、トップスターの座から一気に転落。何者かに命まで狙われるはめになってしまう。地球人のトラブルには干渉しないと心に決めていたミンジュンだが、ソンイを放ってはおけず、やがて彼女に惹かれている自分に気づく。しかし、地球を離れる日が刻一刻と迫ってきて…。
■演出
チャン・テユ『根の深い木 -世宗大王の誓い-』『ホン・チョンギ』『暴君のシェフ』
■脚本
パク・ジウン『青い海の伝説』『愛の不時着 』『涙の女王』
■キャスト
キム・スヒョン『ドリームハイ』『太陽を抱く月』『涙の女王』
チョン・ジヒョン『猟奇的な彼女』『青い海の伝説』『北極星』
パク・ヘジン『恋はチーズ・イン・ザ・トラップ』『フォレスト』
ユ・インナ『イニョン王妃の男』『トッケビ〜君がくれた愛しい日々〜』
アン・ジェヒョン『僕が見つけたシンデレラ〜Beauty Inside〜』『本物（チンチャ）が現れた！〜まさか結婚するなんて〜』
シン・ソンロク『皇后の品格』『カイロス〜運命を変える1分〜』