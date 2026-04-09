タレントのビビる大木（51）が9日、三宅裕司（75）率いる熱海五郎一座の舞台「仁義なきストライク〜弾かれた栄光と約束のテンフレーム〜」の製作発表会見に出席した。会見中に舞い込んできたビッグニュースに「うれしいですね！」と笑みがこぼれた。

この日、再来年2028年に放送する大河ドラマ（日曜後8・00）第67作が、ジョン万次郎を主人公とした「ジョン万」に決定した。ビビるは幕末好きが高じて、2013年に高知県土佐清水市にあるジョン万次郎資料館の名誉館長に就任している。TBS「ラヴィット！」でもジョン万次郎に扮（ふん）するなど随所に愛をみせていた。

そんな中で舞い込んできた吉報。記者から大河ドラマに決まったことを知らされると、声を張り「本当ですか！？本当ですか。うれしいですね」と驚きを隠しきれない様子。

その後、座長である三宅に対し、「ジョン万次郎資料館館長の名誉館長なんですよ」と説明。「大河ドラマになったということは、この『熱海五郎一座』が踏み台に…」と、会見中に野呂佳代（42）が発した「科捜研の女を踏み台に、憧れていた『熱海五郎一座』に出演できた」と発言を拝借。

いちジョン万次郎ファンとして放送決定に「大河ドラマになるのは念願だったのでうれしいですね」と喜び。自身はこの舞台は来年出演に向けたオーディションになるということもあり、「ジョン万次郎、ともに頑張ろう！」と呼びかけた。