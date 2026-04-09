米軍の「空飛ぶ指揮所」が大破！ 深刻な“残り15機”の現実

アメリカおよびイスラエルによる対イラン爆撃作戦が開始されてから、ほぼ一か月を迎えようとしていた2026年3月27日、アメリカ空軍において看過し得ない重大な損失が発生しました。サウジアラビアのプリンス・スルタン空軍基地に展開していたE-3G「セントリー」早期警戒管制機（AWACS）が、イラン側の攻撃により大破したのです。

【画像】ディスプレイ大きいな！ これがE-3の機内コンソールです

これまでの戦闘様相は、航空優勢をほぼ完全に掌握した米・イスラエル連合による一方的な航空打撃が支配的であり、イラン側は弾道ミサイルや自爆ドローンによる散発的な反撃を試みながらも、作戦レベルにおける顕著な成果を挙げるまでには至っていませんでした。しかし今回の事案は、その非対称的な構図に明確な亀裂を刻み込むものであったと言えるでしょう。

E-3Gを大破に追い込んだ攻撃手段は、自爆ドローンによるものであった可能性が高いようです。低コストで大量投入が可能なこの種の兵器が、高度に防護されるべき「高価値航空資産」に対して有効打を与えたという事実は、現代戦におけるコストの非対称性を端的に示す象徴的事例と言えます。

AWACSは現代の航空作戦において中枢を担う「空飛ぶ指揮所」として機能します。広域レーダー監視、敵味方識別、戦闘機の要撃管制、さらには弾道ミサイル防衛における警戒監視に至るまで、航空作戦の根幹をなす情報優越を一手に担う存在です。

ゆえに、その機能喪失は、認知・判断・打撃という連接に歪みを生じさせるもので、作戦効率を低下させる潜在的な危険を内包します。そのため、アメリカ空軍は即座に別のE-3Gを中東に派遣し、能力ギャップの補填を図っています。

さらに深刻なのは、アメリカ空軍全体におけるAWACS戦力の慢性的な逼迫です。冷戦期に大量配備されたE-3シリーズは、すでに深刻な老朽化の段階にあり、退役の進行に伴って現行型E-3Gの保有数はわずか16機にまで減少していました。今回の損失により、その数は15機へとさらに減ったことになります。

機体構造の疲労蓄積、維持整備コストの高騰といった複合的要因により、稼働率の維持すら困難となりつつある状況下での1機喪失は、単なる数的減耗を超え、運用上の弾性を著しく損なう「能力の空洞化」を引き起こしかねない状況です。

「地上駐機」の致命的リスクは自衛隊も同じ？

本来であれば、このギャップを補完すべき後継機として、新型のE-7「ウェッジテイル」を早急に導入すべきです。しかし、同機の調達計画は2025年6月、全26機が取得中止の決定を受けており、後継機の導入が不可能となりました。



E-7「ウェッジテイル」早期警戒管制機。E-3の後継機として調達が進んでいるが、現在最初の1機が製造中であるにすぎない。画像はオーストラリア空軍機（画像：アメリカ空軍）



その代替として提示されたのが、低軌道衛星群による早期警戒ネットワークの構築構想でしたが、これはいまだ実体化しておらず、技術的・運用的成熟度の観点からも時期尚早との評価が支配的です。その結果、E-7調達計画は再び復活するなど、戦力整備方針は一貫性を欠いたまま迷走を続けています。

かくしてアメリカ空軍は、老朽化したE-3を半ば「だましだまし」運用し続けているような状況に追い込まれています。そのようななか、貴重な1機を失うという打撃を被ったのです。今後、AWACS戦力の不足がより顕在化し、作戦運用に制約を与える可能性があると言えるでしょう。

歴史的に見ても、AWACSの喪失は極めて稀な事象です。2024年1月のウクライナ戦争においてロシアのA-50早期警戒機が2機撃墜された事例が知られていますが、これらはいずれも空中における交戦によるものでした。今回のE-3Gの損失は、地上駐機中に攻撃を受け無力化されたという点において、極めて特異なケースとして位置付けられます。

この事案が示唆する本質は明白です。すなわち、敵の攻撃圏内に位置する航空基地における高価値資産の配備は、極めて高いリスクを伴うという現実です。自爆ドローンは、ひとつひとつは迎撃可能であっても、飽和攻撃によって防空網の隙間を突くことができる以上、従来の拠点防護の前提そのものが再考を迫られています。

防空網の多層化と再構築、航空機の分散配置、さらには頻繁な移動を前提とした運用の確立が不可欠となるのは間違いないでしょう。

加えて、これらの教訓は決して中東に限定されたものではありません。多くの航空基地が他国のミサイルの射程圏内に存在し、同様の脅威環境に直面し得る航空自衛隊にとっても、無縁ではないと言えるのです。