全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・西小山のスペイン料理店『ジャカランダ』です。

たくさんの具材が響き合う旨さにほっこり

アンティークの家具に作家ものの器たち、それに壁には本誌『おとなの週末』でもお馴染みの森山大道氏の写真が飾られている。それらがセンス良くまとまりつつも、気軽に1杯と立ち寄りたくなる感じ。普段着の気分にはこんな店が一番だ。

それはこちらの料理も同じで、華やかすぎない味がほっと心を和ませる。まずはちょっと珍しい焼きたてのトルティージャに手を伸ばす。卵にポテトと玉ねぎ少々の組み立てや味付けもシンプルだ。それでも半熟に仕上げたとろ〜り感に思わずにんまりしてしまう。

そして湯気を上げながらやってきたのが真打ち「コシード」。舌先で潰れるほど柔らかく煮たヒヨコ豆に、豚バラ肉もほろっほろ。

コシード1280円、カバ800円〜

『ジャカランダ』（左）コシード 1280円 （右）カバ 800円〜 湯気に乗ってハモンイベリコの熟成香がふわり。具材は豚足や豚耳なども入って、まったりとした口当たりやコクから、野菜の滋味も広がってくる

生ハムやチョリソーからの熟成香も広がって、溶けて姿はなくなったキャベツの甘みもにじんでいる。風邪の時でも食べたくなるほどまあるくやさしい味なのに、素材の味や香りが変わるがわるにやってきて、思わずワインに手招きされる。

心地良い酸味と繊細な泡立ちのカバもまた、絶好の合いの手だ。

『ジャカランダ』（左から）店長 上地瑠さん、西田裕彦さん

店長：上地瑠さん、西田裕彦さん「シェリーと料理のペアリングもお試しを！」

『ジャカランダ』

西小山『ジャカランダ』

［店名］『ジャカランダ』

［住所］東京都目黒区原町1-9-4

［電話］03-6451-2902

［営業時間］18時〜翌1時半、土・日・祝：15時〜翌1時

［休日］木

［交通］東急目黒線西小山駅から徒歩1分

撮影／西崎進也、取材／菜々山いく子

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

※画像ギャラリーでは、モツがたっぷり入った「牛モツの煮込み」の画像をご覧いただけます

※月刊情報誌『おとなの週末』2026年2月号発売時点の情報です。

【画像】ハチノス・ギアラ・大腸など牛モツがたっぷりの煮込み（8枚）