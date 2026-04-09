就任からまもなく2週間となる石川県の山野之義知事が9日、初めて定例の記者会見に臨みました。これまでに奥能登4つの市と町をはじめ、県内15の自治体トップと意見を交わした山野知事。自身の目玉公約である「移動知事室」の必要性を改めて強調しました。

5分前に入室 初回は打ち合わせを念入りに…

会見の5分前、県職員と念入りに打ち合わせを行うなど、終始、慎重な姿勢を見せ、会見場に現れた山野知事。会見で使う指差し棒を手にすると…。

「これ（指差し棒）マイクとかですか？…ああ、こうね」

就任から10日で2週間。県庁で開かれた就任後初めての定例会見では冒頭、週に1度は定例会見を開き、県政の情報を発信したいと意気込みました。

山野知事

「定例にきちんと情報を発信しますよという姿勢。そのことは県民の皆さん、また県外の方たちに対しても石川県庁の取り組みを伝える重要なことなので続けていきたい」“奥能登知事室”設置に意欲 地方議員もいるが…

4月中旬までに、県内すべての自治体を訪問する取り組みを進めている山野知事。7日には奥能登4つの市と町を訪問し「自治体トップからの危機感を感じとった」と述べたうえで、知事自らが現場に赴く重要性を強調。知事選で公約に掲げた「奥能登知事室」の設置に改めて意欲を示しました。

山野知事

「弾丸なんです。日帰りですから。それぞれの団体と意見交換をすることも求められることがでてくると思う。そういう時には腰を落ち着けて議論することが必要なんだと」

牛田和希キャスター

「各選挙区に地方議員もいて意見を吸い上げることもできるが、それでも知事室を設けるのは？」

山野知事

「県議の皆さん、町議の皆さんの意見も大切だが、知事が現場に行って意見交換を重ねることはより大切になってくるので並行してやっていきたい。議員の皆さんの意見もぜひお聞かせいただきたい」兼六園の二重価格 「姫路城を参考に」

また、同じく公約としていた兼六園の二重価格の導入については「すでに導入されている姫路城の実例を参考に、丁寧に議論していきたい」と述べました。

新たに打ち出した週1回の定例会見。今後、山野カラーを打ち出す場となっていくのでしょうか。