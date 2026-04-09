

「なめらか チータラ ピザポテトの風味」

なとりは、「なめらか チータラ ピザポテトの風味」を4月20日から期間限定で新たに発売する。

「チータラ」は常温保存でいつでもどこでも手軽に楽しめるロングセラー製品として、多くの消費者に支持されている。近年は、なめらかな食感が特長のチルドタイプ「なめらか チータラ」を発売し、こちらも好評を得ている。

今回、1992年から親しまれてきたカルビー「ピザポテト」とのコラボレーションを実現し、チルドタイプの「なめらか チータラ ピザポテトの風味」を期間限定で届ける。従来「チータラ」はお酒のおつまみというイメージが強い一方で、最近ではおやつとしての需要も拡大し、食シーンを広げている。実際、同社の調査では「親が食べているのを見て興味を持った」という声が最多という結果も出ている。





そこで今回は、大人から子どもまで幅広い世代に愛される「ピザポテト」の風味を取り入れることで、「なめらか チータラ」をおやつやおつまみの枠を超えて楽しんでもらいたいと考えた。「チータラ」と「ピザポテト」が織りなすコラボレーションを通じて、食べるたびにワクワクするひとときを届ける。

製品特長は、「ピザポテト」にも配合されているチーズ、トマト、パセリ、じゃがいもの風味をいかし、再現度を高めた。コクのあるチェダーチーズとクセのない味わいのクリームチーズをブレンドして使用することで、「ピザポテト」の味わいを引き立てる配合になっている。「ピザポテト」のチーズ味フレーク部分をイメージしたオレンジ色にし、見た目でも食欲をそそる。

［小売価格］151円（税込）

［発売日］4月20日（月）

なとり＝https://www.natori.co.jp