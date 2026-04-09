近藤千尋、次女が小学1年生に “入学式コーデ”の夫婦ショットを公開「おっしゃれー」「どこにいても絵になる」 夫はジャンポケ太田、3児の母
お笑いコンビのジャングルポケット・太田博久の妻で、モデル・タレントの近藤千尋が9日、自身のインスタグラムを更新。小学生になった次女の入学式に夫婦で出席したことを報告し、“入学式コーデ”の2ショット写真を公開した。
【写真】「おっしゃれー」「どこにいても絵になる」近藤千尋＆ジャンポケ太田夫妻の“入学式コーデ”2ショット
近藤は「無事に入学式もおわり娘の成長にうるっとしながら親にしてくれてありがとうと毎回思う」としみじみとつづり、スーツスタイルで決めた夫婦の写真などをアップ。
「憧れの小学校に向かう途中 何度も四葉のクローバーを探したり 笑笑 小さい身体にはまだランドセル大きいけど たくさんのことを学んでほしいな」「最近は自転車が趣味の姉妹 怪我だけはしませんように」と母心たっぷりに健やかな成長を願っていた。
また投稿では、「次女が小学生になるタイミングでお勉強机を買いました」とも報告。白い勉強机を紹介するも、「でも絶対2人ともダイニングテーブルで宿題するんだろうな。。笑笑」と笑いながら想像していた。
コメント欄には「ご入学おめでとうございます」「めっちゃいい写真ですね」「似合ってますね」「おっしゃれー」「スーツ姿の千尋さん美し過ぎるし、ひーぼぉ君も可愛いですね」「どこにいても絵になるわぁ さすがモデルさん！」「お勉強机可愛いです」などと、祝福を中心にさまざまな声が寄せられている。
近藤と太田は、2015年9月に結婚。17年5月に長女、19年10月に次女、24年8月に三女が誕生した。
【写真】「おっしゃれー」「どこにいても絵になる」近藤千尋＆ジャンポケ太田夫妻の“入学式コーデ”2ショット
近藤は「無事に入学式もおわり娘の成長にうるっとしながら親にしてくれてありがとうと毎回思う」としみじみとつづり、スーツスタイルで決めた夫婦の写真などをアップ。
また投稿では、「次女が小学生になるタイミングでお勉強机を買いました」とも報告。白い勉強机を紹介するも、「でも絶対2人ともダイニングテーブルで宿題するんだろうな。。笑笑」と笑いながら想像していた。
コメント欄には「ご入学おめでとうございます」「めっちゃいい写真ですね」「似合ってますね」「おっしゃれー」「スーツ姿の千尋さん美し過ぎるし、ひーぼぉ君も可愛いですね」「どこにいても絵になるわぁ さすがモデルさん！」「お勉強机可愛いです」などと、祝福を中心にさまざまな声が寄せられている。
近藤と太田は、2015年9月に結婚。17年5月に長女、19年10月に次女、24年8月に三女が誕生した。