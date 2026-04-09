【トロント（カナダ）＝平沢祐】米大リーグは８日、各地で行われ、ドジャースの大谷はブルージェイズ戦に投手兼１番指名打者で先発し、６回１失点（自責点０）で勝ち負けつかず。

打者では無安打２四死球で、昨季から４３試合連続出塁とし、日本選手最長に並んだ。ブルージェイズの岡本は無安打。試合はブルージェイズが４―３で勝った。ホワイトソックスの村上はオリオールズ戦で１安打を放ち、チームは３―５で敗れた。

遠征が続いた２カードの最終戦で登板した大谷。「多少疲れはあるけれど、それなりに投げていけた」と、淡々と振り返った。

何度も得点圏に走者を背負ったが、要所でギアを上げて踏ん張った。例えば、一回二死一、二塁で岡本を迎えた場面。１ボール２ストライクから１００・１マイル（約１６１キロ）のストレートを投じた。外角低めに決まった速球に、岡本のバットは空を切った。三回に今季初失点を喫したものの、「投げ心地が良くなかった」という中で、６回１失点と十分な働きを見せた。

打者としては６試合ぶりの無安打に終わったが、一回に四球、五回に死球で出塁。昨季からの連続試合出塁は「４３」となり、イチローが２００９年にマークした日本選手最長に並んだ。「打者」大谷は自身の状態を「いつも通りなのかなという印象」と語る。次戦は１日空けて１０日。新たな歴史を刻めるか。（平沢祐）

岡本は攻守に精彩欠く

岡本は３試合ぶりに快音を響かせられなかった。「打者としても、投手としてもすごい。（対戦が）すごく楽しみ」と待望した大谷との直接対決は３打席。いずれも力負けし、好機を生かせなかった。四回には送球ミスもあり、攻守で精彩を欠いたが、チームは終盤に逆転し、連敗を６でストップ。仲間に救われた。