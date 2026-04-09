【HyperX Clutch Tachi】 5月下旬 発売予定 価格：30,800円

日本HPは4月9日、ゲーミングブランド「HyperX」の最新ラインナップを発表した。本稿では、そのなかで今回実機初公開となったレバーレスアーケードコントローラー「HyperX Clutch Tachi」をご紹介する。発売時期は5月下旬、価格は30,800円。

「HyperX Clutch Tachi」は、HyperX初となるレバーレスのアーケードコントローラー。磁気の変化を読み取るTMR（トンネル磁気抵抗）センサーを搭載しており、0.1msの高速レスポンスに対応。ラピッドトリガーにも対応する、レバーレスアケコンの最新製品となる。

製品はXboxの公式ライセンスを取得しており、製品上部のXboxマークがデザイン上での特徴となる。ボタンは指の形に沿うように波型に配置されており、親指の位置には一回り大きなボタンがある。押し心地はカタカタと静かな感じ。反応する押し込み位置は調整できるが、展示されていたものはボタンに少し触れただけでもキャラクターの動きに反映されていた。シンプルだが高品質なレバーレスアケコンとなっている。

なお製品には人間工学設計に基づいたリストレスト、角度調整可能なスタンド脚もあり、長時間のゲームプレイをサポートする。またトッププレートは着脱式になっており、クリアプレートを使用してお気に入りのアートを挿入したり、3Dプリンターを持っていれば公式デザインのパーツを使用することもできるなど、カスタマイズも可能となっているという。

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