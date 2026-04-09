名古屋・栄で最も高いビルが完成。内部の一部が公開されました。

【写真を見る】名古屋･栄で“最も高い”ビル ｢ザ･ランドマーク名古屋栄｣ 一部公開 地下鉄栄駅と直結 ｢100年愛されるプロジェクトに｣

地上41階、地下4階建ての「ザ・ランドマーク名古屋栄」は、高さ211メートルと、栄エリアで最も高いビルになります。

低層階は、J.フロントリテイリンググループが手がける商業施設「HAERA（ハエラ）」と「TOHOシネマズ」のシネコン、中層階はオフィスで、高層階にはヒルトングループの最高級ブランド「コンラッド・ホテルズ＆リゾーツ」が入ります。

公開された地上約100ｍのオフィスフロア

（藤井竜太郎記者）

「こちら24階のオフィスフロアです。だいたい地上100メートルということで、名古屋の街を一望しながら仕事ができます」

こちらは、名古屋市中心部のビル群が見渡せるオフィスで、広さはフロア全体で1600平方メートル。このほか、吹き抜けとなった12階のロビーやフィンランドの教育を取り入れたインターナショナルスクールなどが報道陣に公開され、開発を手がけた三菱地所などの関係者による竣工式が行われました。

「50年、100年 愛されるプロジェクトに」

（三菱地所・芽野静仁 中部支店長）

「竣工は我々にとってはスタート。50年、100年 皆様に愛されるプロジェクトにしていきたい」

また、地下鉄栄駅と直結していて、アクセスの良さも魅力です。注目の栄の複合ビル、HAERAとシネコンがことし6月11日、ホテルは7月末に開業します。

【店舗一覧】名古屋･栄の商業施設｢HAERA（ハエラ）｣