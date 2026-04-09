「仮面ライダー響鬼」より「ディスクアニマル」のタカ、オオカミ、サルがプレバンにて4月9日16時より予約開始
4月9日16時より予約開始 【ディスクアニマル タカディスクセット】 8月 発送予定 価格：9,240円 【ディスクアニマル オオカミディスクセット】 9月 発送予定 価格：9,240円 【ディスクアニマル サルディスクセット】 10月 発売予定 価格：9,240円
8月 発送予定
9月 発送予定
10月 発売予定
バンダイは、玩具「ディスクアニマル タカディスクセット」、「ディスクアニマル オオカミディスクセット」、「ディスクアニマル サルディスクセット」を通販サイト「プレミアムバンダイ」にて4月9日16時より予約受付を開始した。価格は各9,240円。
本商品は特撮テレビドラマ「仮面ライダー響鬼」に登場するアイテム「ディスクアニマル」を復刻商品化したもの。種類はタカ、オオカミ、サルの3種類。
ディスクからアニマル状態への変形ギミックを備え、各セットには、起動時カラーのディスクアニマルに加え、シルバーカラーのディスクアニマルが付属する。起動時カラー、シルバーカラーともに放送当時と同じ直径約125mmに変形ギミックを搭載。
「タカディスクセット」には茜鷹が、「オオカミディスクセット」には瑠璃狼が、「サルディスクセット」には緑大猿がそれぞれ収録されている。
ディスクアニマル タカディスクセット
8月 発送予定
価格：9,240円
ディスクアニマル オオカミディスクセット
9月 発送予定
価格：9,240円
ディスクアニマル サルディスクセット
10月 発売予定
価格：9,240円
(C)石森プロ・東映