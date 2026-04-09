4月9日16時より予約開始 【ディスクアニマル タカディスクセット】 8月 発送予定 価格：9,240円 【ディスクアニマル オオカミディスクセット】 9月 発送予定 価格：9,240円 【ディスクアニマル サルディスクセット】 10月 発売予定 価格：9,240円

バンダイは、玩具「ディスクアニマル タカディスクセット」、「ディスクアニマル オオカミディスクセット」、「ディスクアニマル サルディスクセット」を通販サイト「プレミアムバンダイ」にて4月9日16時より予約受付を開始した。価格は各9,240円。

本商品は特撮テレビドラマ「仮面ライダー響鬼」に登場するアイテム「ディスクアニマル」を復刻商品化したもの。種類はタカ、オオカミ、サルの3種類。

ディスクからアニマル状態への変形ギミックを備え、各セットには、起動時カラーのディスクアニマルに加え、シルバーカラーのディスクアニマルが付属する。起動時カラー、シルバーカラーともに放送当時と同じ直径約125mmに変形ギミックを搭載。

「タカディスクセット」には茜鷹が、「オオカミディスクセット」には瑠璃狼が、「サルディスクセット」には緑大猿がそれぞれ収録されている。

ディスクアニマル タカディスクセット

8月 発送予定

価格：9,240円

ディスクアニマル オオカミディスクセット

9月 発送予定

価格：9,240円

ディスクアニマル サルディスクセット

10月 発売予定

価格：9,240円

(C)石森プロ・東映