イタリア車を偏愛するエンスー

英国在住のジュゼッペ・ミネッティさんは、1973年式ランチア・フルビア1.3Sのハンドルを握って、ロンドンで過ごす夏を楽しみにしている。

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「ロンドンの冬はそれほど厳しくありませんが、路面が滑りやすくなったら、絶対にこのクルマでドライブに出かけるつもりです。砂利道や凹凸のある路面向けに設計されたクルマなので、本領を発揮するでしょう。フルビアは前輪駆動ですが、非常に細いタイヤも相まって、リアをドリフトさせられるような設計になっているんです」と彼は言う。



ジュゼッペ・ミネッティさんのランチア・フルビア1.3S AUTOCAR

ジュゼッペさんは生粋のイタリア人で、これまでに30台以上のイタリア車を所有してきた。「以前所有していた2台のアルファ・ロメオ156 GTAを除けば、ほとんどがフルビアのような高回転型モデルでした」とのこと。

「アルファ・ロメオはGTVや見事な105のジュリアに、スパイダーを4台、フィアットX1/9は6台所有してきました。イタリア車以外で所有したことがあるのはたった3台で、どれも長続きしませんでした」

過度に気を遣わない気楽な毎日

ジュゼッペさんがフルビアを手に入れてから、取材時点でまだ6週間しか経っていなかった。

「これはフェンダーが張り出したモンテカルロ特別仕様車です。工場を出た当時は、1972年のラリー・モンテカルロで優勝した1.6 HFラリーカーのような見た目だったはずですよ」



ジュゼッペ・ミネッティさんのランチア・フルビア1.3S AUTOCAR

「今は全体が赤一色に塗装されていますが、新車当時はラリーカー同様にボンネットとトランクリッドがマットブラックでした。夜間のステージでヘッドライトの反射を抑えるための仕様です。幸い、純正のバケットシートがまだ残っています」

「10年前にローマで徹底的なレストアが行われました。その後、英国ロングウィックのフルビア・クラシックス社が輸入して、ある人物に売却しましたが、その人は黒に塗り替えてしまったんです。個人的には今のほうが良いと思います。気に入らないのは、ボンネットの留め具がダミーなこと。本物だったらいいのに……」

ジュゼッペさんは、このクルマを個人売買で2万ポンド（約420万円）で購入した。

「レストアの記録や写真など、すべての履歴が文書で残っています。わたしは毎日乗っていて、子供を学校に送ったり、買い物に行ったり、ただ気ままにドライブして楽しんだりして、もう600km以上走りましたよ。駐車場所は（禁止エリアではない）路上です。過度に気を遣ったりはしません。乗るためにあるんですから」

甲高いV4サウンドとガソリンの臭い

驚くべきことに、フルビアに搭載されている1300ccエンジンはV型4気筒だ。

「2つのシリンダーバンクが非常に近いので、シリンダーヘッドは1つしかありません。ボンネットを低くするために、エンジンは斜めに傾けて搭載されています。ツインキャブレターで、純正状態で約98psを発揮していました。その後、チューニングされて少しパワーアップしています。回転域が広く、レッドゾーンは6500rpmです」



ジュゼッペ・ミネッティさんのランチア・フルビア1.3S AUTOCAR

「前のオーナーが特注のマフラーを取り付けていて、素晴らしい音を出すんですよ。V4なのか、それともバイクのエンジンなのか分からなくなるほどです。心地よい甲高い音色です」

「車重は1トン未満です。発進も十分速いのですが、特に印象的なのはギアチェンジ時のパフォーマンスです。5速トランスミッションは1速がドッグレッグ式になっており、素早いシフトチェンジが可能です。技術的には非常にシンプルなクルマで、電気系統も少なく、基本的なメンテナンスも簡単です」

単純な構造であることは間違いなさそうだが、ジュゼッペさんが自分でガソリン漏れを直せるほど単純かどうかは分からない。

「時々車内がガソリン臭くなるので、よく窓を開けて運転しています。子供たちは、僕がドライブに行ってきたかどうか、ガソリンの臭いで分かるって言うんですよ！」