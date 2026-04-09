ボートレース福岡で11日に開幕する「G1福岡チャンピオンカップ 開設73周年記念競走」に出場する竹下大樹（福岡）らPR隊が9日、スポニチ西部総局を訪れた。

初日、2日目の12Rでは、シリーズの中核を担う12人によるダブルドリームが組まれ、初日は（1号艇から）西山貴浩、菊地孝平、宮地元輝、新田雄史、磯部誠、篠崎仁志、2日目は茅原悠紀、瓜生正義、末永和也、中島孝平、深谷知博、菅章哉が登場する。春の福岡水面を舞台に熱戦必至の6日間、総勢12人が出場する福岡支部の地元タイトル獲得にも期待が集まる。

福岡周年初出走の竹下は「当時実績もない中、フレッシュルーキーに選んでいただき育ててもらった。結果で返したい。地元水面でどこまで通用するか、優勝目指して全力で挑戦します」と意気込みを語った。

開催中の場内では、漫才コンビ・銀シャリライブ（11日）、タレント・みりちゃむトークショー（16日）、さらに独自企画としてオリジナルデザインのアイテムを着用したボートレーサーによるファッションショーを開催するなどイベント盛りだくさん。YouTubeライブ配信や、ギフトカードが当たる投票キャンペーンなどもチェックしてほしい。