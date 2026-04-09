女優でタレントの野呂佳代（42）が9日、都内で行われた「熱海五郎一座」新橋演舞場シリーズ第12弾「仁義なきストライク〜弾かれた栄光と約束のテンフレーム〜」（5月31日〜6月24日、同所）の制作発表記者会見に登壇した。

同一座は三宅裕司（74）が座長を務め、東京喜劇で毎年劇場を爆笑の渦に巻き込んでいる。今作は「ボウリング業界の光と影」がテーマ。野呂は沢口靖子（60）とともにゲスト出演し、スランプに陥った女子プロボウラーを演じる。

野呂は東貴博（56）の誘いで観劇してから「熱海五郎一座」のファンになり、ひそかに出演を熱望していたという。21年に元AKB48横山由依（33）が出演した際、「後輩ですし、お友達でもあるので『ちょっと言ってはくれないか』と。ちょっとゆいはんに強く『言ってはもらえないか』と。冗談ですけど。やってみたいんだよねと言ったらゆいはんが（一座に）言ってくれて」と出演が実現した。

「AKB48に入って20年たつんですけど、この熱海五郎一座をやるために頑張ってきた」と調子よくスピーチし、東から「うそつけ！やばいヤツ来ちゃった、熱海目指してAKBやってたなんて」と猛ツッコミを受けた。“科捜研”と“AKB”という濃いゲストコンビ。「いたかも定かではない状態になっている。AKBをネタにしてもお客さんは分からない」と自虐を挟んだが、劇中にダンスシーンがあるという。「もう20年たっておりますので、足腰がちょっと…」と不安？ を見せていた。