【義母の信じられない発言】授かり婚は認めない「世間体が悪い」【第33話まんが】#ママスタショート
次から次へと起こる嫁姑間のトラブル。原因となったのは義母からの発言……。今回は、ママたちが経験した「義母の信じられない発言」に関するエピソードを紹介します。
今回は、世間体を気にしすぎる義母の信じられない発言です。
結婚まで秒読みの2人、“彼女の妊娠”判明。しかも、お腹の子どもはすでに妊娠7か月にもなっていたのです。これには一同ビックリ！ 結婚に妊娠とうれしいお知らせの連続に、彼女のご両親は大喜びですが……。その幸せに水を差す義母の信じられない発言が彼女を襲ったのです。
彼氏「うちの母が“絶対に認めない”、“世間体が悪い”って……」
彼氏から突きつけられた義母からの伝言。今まさにお腹のなかで育まれている生命に対し“世間体が悪いから認めない”とは、どういう意味？ 義母の神経を疑いますが、もっと疑いたくなるのは彼氏の方。反対されたと正直に彼女に伝えてどうするのでしょう。守るべきは誰なのか、そんなこともわからないの？
義母からの信じられない発言、みなさんは経験ありますか？
原案・ママスタ 編集・編集部
今回は、世間体を気にしすぎる義母の信じられない発言です。
結婚まで秒読みの2人、“彼女の妊娠”判明。しかも、お腹の子どもはすでに妊娠7か月にもなっていたのです。これには一同ビックリ！ 結婚に妊娠とうれしいお知らせの連続に、彼女のご両親は大喜びですが……。その幸せに水を差す義母の信じられない発言が彼女を襲ったのです。
彼氏から突きつけられた義母からの伝言。今まさにお腹のなかで育まれている生命に対し“世間体が悪いから認めない”とは、どういう意味？ 義母の神経を疑いますが、もっと疑いたくなるのは彼氏の方。反対されたと正直に彼女に伝えてどうするのでしょう。守るべきは誰なのか、そんなこともわからないの？
義母からの信じられない発言、みなさんは経験ありますか？
原案・ママスタ 編集・編集部