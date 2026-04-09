◇MLB ブルージェイズ4-3ドジャース(日本時間9日、 ロジャース・センター)

大谷翔平選手が今季2度目の”投打二刀流”試合に臨み、6回1失点で勝ち負けつかず。打撃では3打数無安打でしたが、四球と死球がそれぞれ1度ずつと計2度出塁しました。

大谷選手は初回の第1打席にフォアボールで出塁。これで昨季から続く連続出塁記録を「43」試合に伸ばし、当時マリナーズのイチロー氏が2009年に作った日本選手最長に並びました。

その後3回の第2打席は空振り三振、5回の第3打席は死球、7回の第4打席はショートゴロとヒットは生まれず、1点を追いかける9回の第5打席は先頭打者で見逃し三振となりました。

大谷選手は試合後、自身の打撃の調子について「前進はしているかなとは思いますけど、毎年シーズンの最初はこんなもんなのかなと。いつも通りなのかなという印象があります」とコメント。

大谷選手はここまで出場12試合で10個と四球を多く重ねています。「フォアボールは好きなので、くれる分にはもらいますし、ストライクが来れば振るし、シンプルに何も考えず作業だと思って打席に立っていれば良いのかなと思っています」と語りました。

大谷選手はここまで12試合でホームラン3本ですが、打撃の状態については「徐々に上がってきているかなという段階なので、いきなり良くなるっていうことはあまりないですし、徐々に徐々に5月ぐらいに向けて状態が上がってくれば今まで通りのペースで行けるのかなとは思います」と話しました。