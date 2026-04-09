体操界初のプロチーム「ハヤブサS.C.」の男子所属選手発表会見が9日、都内で行われ、パリ五輪団体金メダルの萱和磨（29）と18年全日本個人総合王者の谷川翔（27）の2人が初代メンバーとして参加した。

「失敗しない男」として名をはせるパリ五輪主将の萱は「ロスで金メダルを獲るために一番良い方法を僕なりに考えていた」とし「最大の目標のロス五輪金メダルを獲るための環境を整備してもらえることが一番刺さった」と入団の経緯を説明した。

昨年に左アキレス腱断裂の大ケガを負ったが、完治しており、新チーム＆復帰初戦が今月16日開幕の全日本個人総合選手権（高崎）となる。「もう一度、日本代表に必要される選手になる。あん馬、つり輪ができるオールラウンダー。そこに安定感を掛け合わせなければいけない」と力説。「新チームでの門出、復帰戦という意味で、4月は大きな意味のある大会」と意気込んだ。

18年の全日本で史上最年少優勝を飾った谷川翔も「体操から気持ちが離れる時期があった。翔の羽根が折れた状況で辞めようかとも思った」と振り返り、男子代表監督を務めた水鳥寿思・共同代表の熱意に触れ「壊れかけていた翔の羽根にハヤブサの羽根がさずけられた」と抱負を口にした。

現在の所属は2選手で拠点は順大だが、来年3月に専用体育館が出来上がる予定。男子だけでなく女子やジュニア選手の育成、獲得なども目指しつつ、28年ロサンゼルス五輪出場選手の輩出や男女チームでの活動開始も視野に入れる。競技普及などへの貢献も理念に掲げている。選手の待遇についても水鳥共同代表は「通常以上の金額をお支払いできるようにやっていく。成績によってはねることもあれば、成績がふさわしくないなら続けることも難しいこともあるかもしれない。待遇では他に負けない提示ができるように」と語った。