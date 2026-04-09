M!LK佐野勇斗「親友と爆裂かましてきた」2ショットプリクラ公開「ビジュ良すぎ」「最後のだいちゃん不意打ちすぎる」の声
【モデルプレス＝2026/04/09】5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの佐野勇斗が4月8日、自身のInstagramを更新。親友とのプリクラを公開し、話題となっている。
【写真】M!LK佐野「ビジュ良すぎ」親友との2ショットプリクラ
佐野は「親友と爆裂かましてきた」とつづり、写真を複数枚公開。「ば・く・れ・つ」との落書きがされたプリクラにはグループの楽曲「爆裂愛してる」の振り付けである爆裂ポーズで写り、そのほか「ずっ友」「ラブ＆ピース」などの落書きがされたプリクラではポーズを決めたり笑顔を見せている。また、投稿の最後には唐突にM!LKの塩崎太智（※「崎」は正式には「たつさき」）がにっこりと笑顔で写る写真が披露されている。
この投稿に「プリ可愛すぎる」「爆裂楽しんでる姿最高」「盛れててイイじゃん」「最後のだいちゃん不意打ちすぎる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】M!LK佐野「ビジュ良すぎ」親友との2ショットプリクラ
◆佐野勇斗、親友とのプリクラ公開
佐野は「親友と爆裂かましてきた」とつづり、写真を複数枚公開。「ば・く・れ・つ」との落書きがされたプリクラにはグループの楽曲「爆裂愛してる」の振り付けである爆裂ポーズで写り、そのほか「ずっ友」「ラブ＆ピース」などの落書きがされたプリクラではポーズを決めたり笑顔を見せている。また、投稿の最後には唐突にM!LKの塩崎太智（※「崎」は正式には「たつさき」）がにっこりと笑顔で写る写真が披露されている。
◆佐野勇斗の投稿に反響
この投稿に「プリ可愛すぎる」「爆裂楽しんでる姿最高」「盛れててイイじゃん」「最後のだいちゃん不意打ちすぎる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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