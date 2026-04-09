

見頃を迎えたチューリップ レオマリゾート(丸亀市綾歌町栗熊西)

春らんまんの景色です。香川県丸亀市のテーマパークでチューリップの花が見頃を迎えています。

赤、黄色、白のカラフルな花。丸亀市のレオマリゾートで「チューリップ祭」が開かれ、色とりどりのチューリップが一面に咲き誇っています。

園内に植えられているのは約60品種、7万本ほど。花びらが折り重なるように咲く「八重咲き」の品種もあります。

「クリスタルスター」は、先端がギザギザとした花びらを持つのが特徴です。

レオマリゾートによりますと、4月に入って暖かい日が続いたことで一気に開花が進み、まさに今が見頃だということです。

（記者リポート）

「園内を咲き誇っているチューリップ。その間を彩るように一緒に植えられたビオラも見頃を迎えています」

ビオラに加えサクラも色を添えていて、春らんまんの景色を楽しめます。

（訪れた人は―）

「すごいですね。すごいすごい。感動。チューリップを見てすごく感動です。もう花ざんまいです」

「チューリップ祭」は4月12日まで開かれています。