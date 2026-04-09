2週間の停戦で合意したアメリカとイランですが、双方の認識が食い違っていて、先行きは不透明です。影響を受ける福岡の現場を取材しました。

アメリカとイランの2週間の停戦合意を受け、原油価格の主要指標であるWTI原油の先物価格は、一時、1バレル＝91ドル台まで急落し、8日は95ドル前後で推移しました。

9日、福岡県久留米市で農業を営む佐藤弘也さんのもとを訪ねました。



■佐藤弘也さん

「これはビニールハウスで使うトラクター。トラクターの燃料費や、草刈りもガソリンで動くので、燃料が高騰すると、かなり影響を受けます。」





高止まりする燃料費が経営の負担になっていると話します。さらに。

■中村安里記者

「トラクターなどに使う燃料だけでなく、肥料にも価格への影響が出ているということです。」



日本の場合、肥料の原料を中東に依存する割合は高くありませんが、不安定な情勢が国際的に長引く中、佐藤さんは、6月から肥料の価格が上がる見込みだとメーカーから伝えられたということです。



■佐藤さん

「生産コストがかなり高くなっているので、価格転嫁できれば継続できるのですが、この状態が長く続くと、利益が確保できない。」



佐藤さんは、生産者と消費者どちらも納得できる価格で農産物を販売できるよう、中東情勢が早く安定してほしいと話していました。