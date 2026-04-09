人気の「材料2つ副菜」を作ってみたレポートに注目！3月に最も読まれた「コラム」の記事は？【月間ランキングTOP5】

簡単おかずや飲み物の実践記事に注目「コラム」「インタビュー」の人気記事は？

クックパッドニュースでは、プロの料理家や栄養士の方、ほか料理に関連する話題の専門家によるさまざまなコラムやインタビューの記事を配信しています。多くの記事の中で、2026年3月に特に注目度が高かったTOP5をご紹介！SNSで話題のスイーツを簡単に作れるレシピや、ちくわとキャベツだけで作れる人気の副菜を実際に作ってみたレポート記事がたくさんの方に読まれていました。

第5位：アンバサダーが考案、SNSで話題の「ドバイチョコ」レシピ



5位にランクインしたのは、クックパッドアンバサダーのみなさんが考案した「ドバイチョコ」の手作りレシピでした。日本では手に入りにくいカダイフも、身近な材料で代用すれば作れます。どのレシピも材料3つで作れるので、気軽に試してみてくださいね。

第4位：殿堂入り、材料2つだけのマシュマロクッキー



4位は、材料2つで作れるマシュマロクッキーをご紹介した記事でした。実際に作った方からは「何度作っても失敗知らず」「計量もなし。本当に手間なしでクッキーが作れました」と絶賛の声が続々。つくれぽ1200件超の殿堂入りレシピで、ちょっとしたプレゼントにもよさそうです。

第3位：500人が絶賛、スプーンで落として焼くだけの簡単おかず



3位は、鶏むね肉と長ねぎの落とし焼きを実際に作ってみたレポート記事でした。たねを成形しなくていい落とし焼きは、ハンバーグを作るほどの気力がないときでも気軽に作れるのが魅力。材料を細かく切ってしまえば、あとは混ぜて焼くだけ。外はカリッ、中はふんわりで、鶏むね肉のうまみと弾力をしっかり味わえる大満足の一品です。

第2位：常備食材2つだけ、ちくわとキャベツのコクマヨカレー炒め



ちくわとキャベツという身近な2つの食材で作れる、ご飯が進む副菜レシピを実際に作ってみた記事が2位にランクイン。食材の準備も含めて調理時間は10分もかからず、カレーの風味とちくわの香ばしさがクセになる味わいです。実際に作った方からは「少ない材料で、副菜のレパートリーが増えて助かります」と絶賛の声が届いています。

第1位：注ぐ順番を変えるだけで濃厚ミルクティーになるって本当？



3月のコラム記事で最も読まれたのは、牛乳を先に入れることで濃厚なミルクティーが作れるのか検証した記事でした。実際に作ってみたところ、牛乳を先に入れた方が口当たりが滑らかで、紅茶と牛乳が自然になじんでいるような一体感が。毎日飲む紅茶がいつもよりおいしくなりました」「本当にまったり」と、同じ材料でも入れる順番だけで味わいが変化することに驚きの声が集まりました。





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