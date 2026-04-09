テレビ朝日系「永野＆くるまのひっかかりニーチェ」が７日に放送され、ピン芸人・永野、令和ロマン・くるま、同局・三谷紬アナウンサーが出演した。

番組では視聴者から寄せられた投稿を紹介。「先日、こだわりが強そうなブリトー屋さんに行きました。私は辛いのが苦手なので『サルサ抜きってできますか？』と聞いたら、店員さんに『それ抜くとバランス崩れるんで。どのくらい苦手なの？』と言われました。言い方はそこまでキツくなかったですが、空気が一瞬ピリッとしたので『じゃあ、そのままで大丈夫です』と言いました」と読み上げた。

つづけて「そのあと、別の女性が入ってきて『玉ねぎ抜きでお願いします』と注文すると、店員さんが『それはできない。美味しくなくなるから』とさっきより明らかに強いトーンで言ってて、店がとんでもない空気になりました」と紹介。投稿者は「そのあと、ずっと居心地が悪かったです。もちろん、お店にはお店のこだわりがあるし、完成形を崩したくない気持ちもわかるのですが、カスタムイコール味の否定みたいな空気になる瞬間にちょっと引っかかりました」とつづっていた。

永野が、ブリトーのことがよく分からないと話し「サルサ抜きと玉ねぎ抜きっていうのはありえないことなんですか？」と聞くと、くるまは「これ、僕は完全にお店の人の気持ちなんですけど、普通に。結構なことを言ってるというか…。こだわりと言われたら、それまでですけど。ブリトーにサルサがあって玉ねぎがあるのは当然だから『なんで、それ嫌いなのにうちのを食べにくるの？』って普通に思うと思うんですよ」話した。

三谷アナも「お寿司屋さんに行って、『ちょっと生魚苦手なんで、生魚以外でお願いします』って言ってるみたいなのに近いです」と説明。ブリトーはメキシコの代表料理だと解説し「ラテンですよ。ラテンな感じでいく」と話した。

永野は「ラテンじゃねえじゃん！登場人物全員…」と突っ込んで笑わせていた。