りくりゅう、ラジオ出演決定 稲垣吾郎＆山本里菜のTOKYO FM『THE TRAD』ゲスト
ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックで日本人ペア初となる金メダルを歴代最高得点で獲得し、「りくりゅうペア」の愛称で大きな話題となった、フィギュアスケート選手の三浦璃来と木原龍一が、13日放送のTOKYO FM『THE TRAD』（後3：00）にゲスト出演することが決定した。
【写真複数あり】「コラボやっぱりキター」コナミ本社で仲むつまじい“ガチ対決”の様子が公開された三浦璃来＆木原龍一
番組では、自身のプログラム使用曲の中で特に印象深い曲や、そもそもプログラム使用曲はどのように決めるのか？セレクトする曲の傾向やブームはあるのか？など、フィギュアスケートにまつわる音楽トークを展開。
スケートを始めたきっかけ、落ち込んだ時のお互いの接し方、ここぞという時の勝負メシや好きなアーティスト、そしてオフの日の過ごし方に至るまで、気になる2人のあれこれを、稲垣吾郎と山本里菜が約2時間たっぷり深掘りしていく。
【写真複数あり】「コラボやっぱりキター」コナミ本社で仲むつまじい“ガチ対決”の様子が公開された三浦璃来＆木原龍一
番組では、自身のプログラム使用曲の中で特に印象深い曲や、そもそもプログラム使用曲はどのように決めるのか？セレクトする曲の傾向やブームはあるのか？など、フィギュアスケートにまつわる音楽トークを展開。
スケートを始めたきっかけ、落ち込んだ時のお互いの接し方、ここぞという時の勝負メシや好きなアーティスト、そしてオフの日の過ごし方に至るまで、気になる2人のあれこれを、稲垣吾郎と山本里菜が約2時間たっぷり深掘りしていく。