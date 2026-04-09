気象庁によりますと、近畿地方では、あす（１０日）明け方から夜遅くにかけて、竜巻などの激しい突風や落雷、急な強い雨に注意が必要だとしています。

【画像をみる】近畿地方 10日（木）～14日（火）3時間ごとの雨風シミュレーション＆16日間天気予報

▶９日（木）～１４日（火）近畿地方 3時間ごとの雨風シミュレーション

［気象概況］

低気圧が黄海を東北東へ進んでいます。１０日にかけて、低気圧が発達しながら日本海に進み、低気圧からのびる前線が近畿地方を通過する見込みです。前線や低気圧に向かって暖かく湿った空気が流れ込むため、近畿地方では、１０日明け方から夜遅くにかけて、大気の状態が非常に不安定となり、局地的に雷雲が発達するということです。

９日（木）～１４日（火）近畿地方 3時間ごとの雨風シミュレーション

【9日】

大阪府は、気圧の谷や湿った空気の影響で曇り、夜は雨が降る見込みです。



京都府は、気圧の谷や湿った空気の影響で曇り、夜は雨が降る見込みです。



兵庫県は、気圧の谷や湿った空気の影響で曇り、夜は雨が降る見込みです。



滋賀県は、気圧の谷や湿った空気の影響で曇り、夜は雨が降る見込みです。



奈良県は、気圧の谷や湿った空気の影響で曇り、夜遅くは雨が降る見込みです。



和歌山県は、気圧の谷や湿った空気の影響で曇り、夜は雨が降る見込みです。

１０日（金）

大阪府は、前線や湿った空気の影響で曇り、昼過ぎにかけて雨が降るでしょう。雷を伴って激しく降る所がある見込みです。



京都府は、前線や湿った空気の影響で断続的に雨が降り、南部では朝から昼前にかけて激しく降る所があるでしょう。雷を伴う所がある見込みです。



兵庫県は、前線や湿った空気の影響で断続的に雨が降り、南部では明け方から昼前にかけて激しい雨の降る所があるでしょう。雷を伴う所がある見込みです。



滋賀県は、前線や湿った空気の影響で雨が降りますが、夜は曇るでしょう。南部では朝から昼前にかけて激しく降る所がある見込みです。雷を伴う所があるでしょう。



奈良県は、前線や湿った空気の影響で雨が降り、南部では朝から昼過ぎにかけて激しく降る所があるでしょう。雷を伴う所がある見込みです。



和歌山県は、前線や湿った空気の影響で雨が降り、朝から昼過ぎにかけて非常に激しい雨や激しい雨の降る所があるでしょう。雷を伴う所がある見込みです。

１１日（土）

１２日（日）

１３日（月）

１４日（火）

※シミュレーション（GSM）は比較的大まかに雨を予想する傾向があるため、局地的には雨が降らないこともあります。予想にはブレ幅がありますので、最新の気象情報を確認してください。

大阪・京都・神戸・大津・奈良・和歌山の16日間天気予報