ファストリが２６年８月期業績予想及び配当予想を上方修正 ファストリが２６年８月期業績予想及び配当予想を上方修正

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ファーストリテイリング<9983.T>がこの日の取引終了後に２６年８月期の連結業績予想について、売上高を３兆８０００億円から３兆９０００億円（前期比１４．７％増）へ、営業利益を６５００億円から７０００億円（同２４．１％増）へ、純利益を４５００億円から４８００億円（同１０．９％増）へ上方修正し、あわせて配当予想を中間・期末各２７０円の年５４０円から中間・期末各３２０円の年６４０円（前期５００円）に引き上げた。



国内外でユニクロ事業が堅調だったことに加えて、足もとの販売状況を踏まえて下期業績予想も見直したことが要因。また、直近の円安の趨勢を反映し想定為替レートも見直した。なお、中東情勢については一部の国での輸送費の上昇など、現時点で想定される影響を見込んでいるが、今期は既に商品の生産が進行し、輸送の対策を講じていることから、生産や物流面では大きな影響はないとしている。



２月中間期決算は、売上高２兆５５２億円（前年同期比１４．８％増）、営業利益４００６億６６００万円（同３１．７％増）、純利益２７９２億９０００万円（同１９．６％増）だった。冬物商品への依存から脱却し、顧客に新しい価値を提供できる通年商品が商売の土台をつくったことで、国内外のユニクロ事業を中心にこれまで以上の売り上げ成長を実現したほか、事業構造改革の成果でジーユー事業が大幅な増益となったことなどが寄与した。



出所：MINKABU PRESS