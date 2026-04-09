ロベール・ブレッソン監督の特集上映「ロベール・ブレッソン傑作選」が、4月18日よりユーロスペースにて開催されることが決定した。

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ブレッソンは、ジャン＝リュック・ゴダール、濱口竜介、ヴィム・ヴェンダースら世界の映画作家たちに多大な影響を与えてきたフランスの映画監督。職業俳優を使わない、出演者に演技をさせない、伴奏音楽を使わないといった独自の手法で知られる。

今回上映されるのは、『スリ』『バルタザールどこへ行く』『少女ムシェット』『白夜』『ラルジャン』の5作品で、すべて最新のレストア版での上映となる。また、『スリ』『バルタザールどこへ行く』『少女ムシェット』『ラルジャン』の4作品には新たな字幕翻訳が作成された。

あわせて5作品のポスタービジュアルと場面写真も公開された。

■コメント・ジャン＝リュック・ゴダールドストエフスキーがロシア文学であり、モーツァルトがドイツ音楽であるように、ブレッソンがフランス映画なのだ。

・濱口竜介（映画監督）身震いするほど恐怖することと、打ち震えるほど感動することは両立する。信じられない人は、ブレッソンのたどり着いた極北『ラルジャン』を見てほしい。ただし大画面と、大音響で。 （文＝リアルサウンド編集部）