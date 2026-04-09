まさかの完敗にしゃがみ込むヤマル。(C)Getty Images

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　意外な結果が、日本の早朝を騒然とさせた。

　現地時間４月８日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）の準々決勝第１レグで、ラ・リーガ王者のバルセロナが、アトレティコ・マドリーとホームで対戦。同国対決に０−２で完敗を喫し、窮地に立たされた。

　主導権を握っていたバルサだったが、44分にCBのパウ・クバルシがジュリアーノ・シメオネを後ろから倒し、決定機阻止で一発レッド。さらにこのファウルで与えたFKをフリアン・アルバレスに叩き込まれ、リードを許す。

　迎えた後半、数的不利となっても押し込んでいたホームチームはしかし70分、一瞬の隙を突かれてアレクサンデル・スルロトのボレーシュートで被弾。重い２点目を奪われてしまった。
 
　下馬評ではバルセロナ優勢と見られていただけに、本拠地カンプ・ノウでまさかの完敗という結果に、SNS上では次のような声が上がった。

「バルサまじか」
「チャンピオンズリーグでの弱さはなんなのよ」
「何回退場出すんだよ大一番で いい加減にしてくれ」
やん」
「ホームで完敗している」
「カンプ・ノウで０−２マジか」
「え、バルサ負けてんじゃん」
「あれ？バルサやばそう」
「バルサほんまになにしてんのよ」
「ホームで負けは痛いね」
「バルサほんとに何してるんや」
「カンプ・ノウで０−２にする アトレティコイカついわ」
「来週クッソ面白くなりそう」

　ただ、バルサであれば、敵地でも十分に逆転する可能性はあるだろう。14日の第２レグは激闘必至だ。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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