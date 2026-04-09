「マジか」「何してるんや」日本の早朝、大一番が“まさかの結果”でSNS騒然「いい加減にしてくれ」
意外な結果が、日本の早朝を騒然とさせた。
現地時間４月８日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）の準々決勝第１レグで、ラ・リーガ王者のバルセロナが、アトレティコ・マドリーとホームで対戦。同国対決に０−２で完敗を喫し、窮地に立たされた。
主導権を握っていたバルサだったが、44分にCBのパウ・クバルシがジュリアーノ・シメオネを後ろから倒し、決定機阻止で一発レッド。さらにこのファウルで与えたFKをフリアン・アルバレスに叩き込まれ、リードを許す。
迎えた後半、数的不利となっても押し込んでいたホームチームはしかし70分、一瞬の隙を突かれてアレクサンデル・スルロトのボレーシュートで被弾。重い２点目を奪われてしまった。
下馬評ではバルセロナ優勢と見られていただけに、本拠地カンプ・ノウでまさかの完敗という結果に、SNS上では次のような声が上がった。
「バルサまじか」
「チャンピオンズリーグでの弱さはなんなのよ」
「何回退場出すんだよ大一番で いい加減にしてくれ」
やん」
「ホームで完敗している」
「カンプ・ノウで０−２マジか」
「え、バルサ負けてんじゃん」
「あれ？バルサやばそう」
「バルサほんまになにしてんのよ」
「ホームで負けは痛いね」
「バルサほんとに何してるんや」
「カンプ・ノウで０−２にする アトレティコイカついわ」
「来週クッソ面白くなりそう」
ただ、バルサであれば、敵地でも十分に逆転する可能性はあるだろう。14日の第２レグは激闘必至だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】バルサの痛恨レッド→アトレティコFWの超絶FKで失点
現地時間４月８日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）の準々決勝第１レグで、ラ・リーガ王者のバルセロナが、アトレティコ・マドリーとホームで対戦。同国対決に０−２で完敗を喫し、窮地に立たされた。
主導権を握っていたバルサだったが、44分にCBのパウ・クバルシがジュリアーノ・シメオネを後ろから倒し、決定機阻止で一発レッド。さらにこのファウルで与えたFKをフリアン・アルバレスに叩き込まれ、リードを許す。
下馬評ではバルセロナ優勢と見られていただけに、本拠地カンプ・ノウでまさかの完敗という結果に、SNS上では次のような声が上がった。
「バルサまじか」
「チャンピオンズリーグでの弱さはなんなのよ」
「何回退場出すんだよ大一番で いい加減にしてくれ」
やん」
「ホームで完敗している」
「カンプ・ノウで０−２マジか」
「え、バルサ負けてんじゃん」
「あれ？バルサやばそう」
「バルサほんまになにしてんのよ」
「ホームで負けは痛いね」
「バルサほんとに何してるんや」
「カンプ・ノウで０−２にする アトレティコイカついわ」
「来週クッソ面白くなりそう」
ただ、バルサであれば、敵地でも十分に逆転する可能性はあるだろう。14日の第２レグは激闘必至だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】バルサの痛恨レッド→アトレティコFWの超絶FKで失点