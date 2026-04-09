　9日の日経225オプション2026年4月限（最終売買日4月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1万8167枚だった。うちコールの出来高が1万446枚と、プットの7721枚を上回った。コールの出来高トップは5万7000円の1699枚（226円安109円）。プットの出来高トップは5万円の1101枚（1円安1円）だった。

　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　 1　　　 0　　　 1　　64000　
　　 1　　　 0　　　 1　　63500　
　　 5　　　 0　　　 1　　63000　
　　 3　　　 0　　　 1　　62000　
　　 3　　　 0　　　 1　　61500　
　　28　　　 0　　　 1　　61250　
　　 7　　　-1　　　 1　　61000　
　　17　　　-1　　　 1　　60750　
　 216　　　-4　　　 1　　60500　
　　21　　　-3　　　 1　　60375　
　　13　　　-5　　　 1　　60250　
　　39　　　-7　　　 1　　60125　
　 874　　　-6　　　 1　　60000　
　　19　　 -10　　　 1　　59875　
　 114　　 -11　　　 1　　59750　
　　24　　 -16　　　 1　　59625　
　 213　　 -17　　　 1　　59500　
　　39　　 -25　　　 1　　59375　
　　91　　 -26　　　 1　　59250　
　　41　　 -36　　　 1　　59125　
　 611　　 -39　　　 1　　59000　
　　37　　 -45　　　 1　　58875　
　 129　　 -55　　　 2　　58750　
　　24　　 -67　　　 2　　58625　
　1042　　 -69　　　 6　　58500　
　　65　　 -77　　　 8　　58375　
　 218　　 -98　　　12　　58250　
　 155　　-101　　　21　　58125　
　1258　　-112　　　28　　58000　
　 104　　-127　　　33　　57875　
　 120　　-143　　　37　　57750　
　　20　　-148　　　37　　57625　
　 479　　-169　　　54　　57500　
　　30　　-185　　　65　　57375　
　　94　　-216　　　84　　57250　　1395 　　　　　　　 2　
　　80　　-220　　　90　　57125　
　1699　　-226　　 109　　57000　　1045 　　　+5　　　94　
　　29　　-260　　 120　　56875　
　 435　　-267　　 148　　56750　　 825 　　-125　　　 3　
　　45　　-365　　 145　　56625　
　 538　　-311　　 219　　56500　　 710 　　 +60　　　64　
　　40　　-292　　 278　　56375　　 685 　　+130　　 125　
　　97　　-305　　 325　　56250　　 305 　　-255　　 158　
　　23　　-395　　 305　　56125　　 420 　　　　　　 108　
　 771　　-335　　 450　　56000　　 201 　　-204　　 443　
　　69　　+345　　 525　　55875　　 172 　　-368　　　60　
　　20　　-490　　 460　　55750　　 175 　　-150　　 116　
　　　　　　　　　　　　　55625　　 206 　　 -77　　　18　
　 180　　-320　　 800　　55500　　 100 　　-150　　 363　
　　 7　　-235　　 700　　55375　　 156 　　 -74　　　41　
　　 9　　-505　　 800　　55250　　　97 　　 -96　　 170　
　　　　　　　　　　　　　55125　　 114 　　 -65　　　54　
　　58　　-515　　1010　　55000　　　57 　　 -89　　 744　
　　 5　　+880　　1260　　54875　　　53 　　 -81　　　39　
　　 3　　-645　　1220　　54750　　　39 　　 -74　　 144　
　　 1　　　　　　1520　　54625　　　31 　　 -66　　　13　
　　21　　-380　　1570　　54500　　　28 　　 -59　　 406　
　　 2　　-290　　1600　　54375　　　34 　　 -42　　　53　
　　 1　　-580　　1650　　54250　　　19 　　 -42　　 148　
　　46　 +1040　　1850　　54125　　　17 　　 -41　　　40　
　　90　　-325　　2100　　54000　　　16 　　 -34　　 472　
　　 2　 +1495　　2145　　53875　　　11 　　 -33　　　46　
　　 2　　 +70　　2775　　53750　　　 8 　　 -31　　　35　
　　　　　　　　　　　　　53625　　　15 　　 -20　　　21　
　　 1　　-395　　2465　　53500　　　 7 　　 -24　　 166　
　　　　　　　　　　　　　53375　　　11 　　 -65　　　 8　
　　 1　　-495　　2610　　53250　　　 9 　　 -19　　　43　
　　　　　　　　　　　　　53125　　　 6 　　 -23　　　 3　
　　 5　　-545　　2840　　53000　　　 6 　　 -15　　 498　
　　　　　　　　　　　　　52875　　　 8 　　 -13　　　25　
　　 4　　　　　　3080　　52750　　　 5 　　 -13　　　19　
　　 1　　　　　　3750　　52625　　　 3 　　 -12　　 115　
　　 6　　-400　　3500　　52500　　　 2 　　 -15　　 144　
　　　　　　　　　　　　　52375　　　 3 　　 -16　　　37　
　　　　　　　　　　　　　52250　　　 3 　　 -10　　　18　
　　　　　　　　　　　　　52125　　　 2 　　 -12　　　 9　
　　　　　　　　　　　　　52000　　　 2 　　　-8　　 294　
　　　　　　　　　　　　　51875　　　 1 　　 -13　　　48　
　　　　　　　　　　　　　51750　　　 3 　　　-7　　　17　
　　　　　　　　　　　　　51625　　　 1 　　 -11　　　 8　
　　　　　　　　　　　　　51500　　　 1 　　　-6　　 216　
　　　　　　　　　　　　　51375　　　 1 　　　-8　　　31　
　　　　　　　　　　　　　51250　　　 1 　　　-7　　　84　
　　　　　　　　　　　　　51125　　　 1 　　　-5　　　33　
　　　　　　　　　　　　　51000　　　 1 　　　-5　　 261　
　　　　　　　　　　　　　50875　　　 1 　　　-4　　　18　
　　　　　　　　　　　　　50750　　　 1 　　　-4　　　14　
　　　　　　　　　　　　　50625　　　 1 　　 -12　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　50500　　　 1 　　　-2　　　56　
　　　　　　　　　　　　　50375　　　 1 　　　-8　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　50125　　　 1 　　　-3　　　11　
　　　　　　　　　　　　　50000　　　 1 　　　-1　　1101　
　　　　　　　　　　　　　49875　　　 1 　　　-3　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　49750　　　 1 　　　-2　　　10　
　　　　　　　　　　　　　49500　　　 1 　　　-1　　　33　
　　　　　　　　　　　　　49250　　　 1 　　　-3　　　41　
　　　　　　　　　　　　　49000　　　 1 　　　-1　　 210　
　　　　　　　　　　　　　48875　　　 1 　　　-1　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　48500　　　 1 　　　-1　　　33　
　　　　　　　　　　　　　48250　　　 1 　　　-1　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　48000　　　 1 　　　 0　　　12　
　　　　　　　　　　　　　47500　　　 1 　　　 0　　　12　
　　　　　　　　　　　　　47000　　　 1 　　　 0　　　24　
　　　　　　　　　　　　　46750　　　 1 　　　 0　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　46500　　　 1 　　　 0　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　46000　　　 1 　　　 0　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　45000　　　 1 　　　 0　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　44500　　　 1 　　　 0　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　44250　　　 1 　　　 0　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　44000　　　 1 　　　 0　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　43500　　　 1 　　　 0　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　43250　　　 1 　　　 0　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　43000　　　 1 　　　 0　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　42500　　　 1 　　　 0　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　42000　　　 1 　　　 0　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　41000　　　 1 　　　 0　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　40000　　　 1 　　　 0　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　39500　　　 1 　　　 0　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　39000　　　 1 　　　 0　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　38000　　　 1 　　　 0　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　37000　　　 1 　　　 0　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　36250　　　 1 　　　 0　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　36000　　　 1 　　　 0　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　34000　　　 1 　　　 0　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　30000　　　 1 　　　 0　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　29000　　　 1 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　28000　　　 1 　　　 0　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　24000　　　 1 　　　　　　　10　
　　　　　　　　　　　　　22000　　　 1 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　18000　　　 1 　　　　　　　10　

株探ニュース