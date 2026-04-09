日経225オプション4月限（9日日中） 5万7000円コールが出来高最多1699枚
9日の日経225オプション2026年4月限（最終売買日4月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1万8167枚だった。うちコールの出来高が1万446枚と、プットの7721枚を上回った。コールの出来高トップは5万7000円の1699枚（226円安109円）。プットの出来高トップは5万円の1101枚（1円安1円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
1 0 1 64000
1 0 1 63500
5 0 1 63000
3 0 1 62000
3 0 1 61500
28 0 1 61250
7 -1 1 61000
17 -1 1 60750
216 -4 1 60500
21 -3 1 60375
13 -5 1 60250
39 -7 1 60125
874 -6 1 60000
19 -10 1 59875
114 -11 1 59750
24 -16 1 59625
213 -17 1 59500
39 -25 1 59375
91 -26 1 59250
41 -36 1 59125
611 -39 1 59000
37 -45 1 58875
129 -55 2 58750
24 -67 2 58625
1042 -69 6 58500
65 -77 8 58375
218 -98 12 58250
155 -101 21 58125
1258 -112 28 58000
104 -127 33 57875
120 -143 37 57750
20 -148 37 57625
479 -169 54 57500
30 -185 65 57375
94 -216 84 57250 1395 2
80 -220 90 57125
1699 -226 109 57000 1045 +5 94
29 -260 120 56875
435 -267 148 56750 825 -125 3
45 -365 145 56625
538 -311 219 56500 710 +60 64
40 -292 278 56375 685 +130 125
97 -305 325 56250 305 -255 158
23 -395 305 56125 420 108
771 -335 450 56000 201 -204 443
69 +345 525 55875 172 -368 60
20 -490 460 55750 175 -150 116
55625 206 -77 18
180 -320 800 55500 100 -150 363
7 -235 700 55375 156 -74 41
9 -505 800 55250 97 -96 170
55125 114 -65 54
58 -515 1010 55000 57 -89 744
5 +880 1260 54875 53 -81 39
3 -645 1220 54750 39 -74 144
1 1520 54625 31 -66 13
21 -380 1570 54500 28 -59 406
2 -290 1600 54375 34 -42 53
1 -580 1650 54250 19 -42 148
46 +1040 1850 54125 17 -41 40
90 -325 2100 54000 16 -34 472
2 +1495 2145 53875 11 -33 46
2 +70 2775 53750 8 -31 35
53625 15 -20 21
1 -395 2465 53500 7 -24 166
53375 11 -65 8
1 -495 2610 53250 9 -19 43
53125 6 -23 3
5 -545 2840 53000 6 -15 498
52875 8 -13 25
4 3080 52750 5 -13 19
1 3750 52625 3 -12 115
6 -400 3500 52500 2 -15 144
52375 3 -16 37
52250 3 -10 18
52125 2 -12 9
52000 2 -8 294
51875 1 -13 48
51750 3 -7 17
51625 1 -11 8
51500 1 -6 216
51375 1 -8 31
51250 1 -7 84
51125 1 -5 33
51000 1 -5 261
50875 1 -4 18
50750 1 -4 14
50625 1 -12 6
50500 1 -2 56
50375 1 -8 1
50125 1 -3 11
50000 1 -1 1101
49875 1 -3 3
49750 1 -2 10
49500 1 -1 33
49250 1 -3 41
49000 1 -1 210
48875 1 -1 2
48500 1 -1 33
48250 1 -1 1
48000 1 0 12
47500 1 0 12
47000 1 0 24
46750 1 0 1
46500 1 0 2
46000 1 0 4
45000 1 0 3
44500 1 0 6
44250 1 0 3
44000 1 0 1
43500 1 0 4
43250 1 0 5
43000 1 0 3
42500 1 0 1
42000 1 0 3
41000 1 0 1
40000 1 0 1
39500 1 0 1
39000 1 0 1
38000 1 0 1
37000 1 0 1
36250 1 0 1
36000 1 0 3
34000 1 0 4
30000 1 0 2
29000 1 1
28000 1 0 1
24000 1 10
22000 1 2
18000 1 10
株探ニュース
