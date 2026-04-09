　9日の日経225オプション2026年5月限（最終売買日5月7日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は4705枚だった。うちプットの出来高が2828枚と、コールの1877枚を上回った。プットの出来高トップは1万円の201枚（変わらず1円）。コールの出来高トップは6万2000円の237枚（38円安162円）だった。

　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　 1　　　 0　　　 1　　72500　
　　 4　　　-1　　　 2　　70000　
　　12　　　 0　　　 5　　69000　
　　10　　　-1　　　 8　　68000　
　　33　　　-4　　　13　　67000　
　 100　　　-6　　　21　　66000　
　 144　　　-8　　　38　　65000　
　　62　　 -18　　　61　　64000　
　　91　　 -25　　　99　　63000　
　 237　　 -38　　 162　　62000　
　　 6　　 -45　　 170　　61875　
　　 5　　 -57　　 178　　61750　
　　 3　　　　　　 200　　61625　
　　28　　 -44　　 206　　61500　
　　 2　　 +47　　 228　　61375　
　　 4　　　　　　 200　　61250　
　　 2　　　　　　 233　　61125　
　 111　　 -61　　 259　　61000　
　　 3　　　　　　 273　　60625　
　　31　　-110　　 300　　60500　
　　 4　　-130　　 320　　60250　
　　 1　　　　　　 430　　60125　
　 192　　 -60　　 425　　60000　
　　 3　　 -60　　 440　　59750　
　　59　　-100　　 500　　59500　
　　 4　　 -35　　 520　　59375　
　　 3　　 -90　　 525　　59250　
　 103　　-105　　 650　　59000　
　　 1　　　　　　 640　　58875　
　　 3　　+305　　 675　　58750　
　　 2　　　　　　 700　　58625　
　　33　　-130　　 780　　58500　
　　13　　-230　　 770　　58250　
　 145　　-110　　 950　　58000　
　　 5　　-190　　 950　　57875　
　　28　　-180　　1010　　57750　
　　18　　-205　　1040　　57625　
　　25　　-200　　1095　　57500　
　　12　　　　　　1145　　57375　
　　17　　-195　　1210　　57250　
　　10　　-180　　1285　　57125　
　　65　　-265　　1260　　57000　
　　11　　　　　　1365　　56875　
　　18　　-230　　1425　　56750　
　　18　　+125　　1490　　56625　
　　33　　-150　　1540　　56500　　2055 　　+140　　　21　
　　27　　+735　　1610　　56375　　2000 　　　　　　　 1　
　　31　　　　　　1680　　56250　
　　17　　 -90　　1730　　56125　　1890 　　　　　　　 1　
　　65　　-230　　1800　　56000　　1775 　　　　　　　29　
　　　　　　　　　　　　　55875　　1720 　　　　　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　55625　　1625 　　　　　　　 3　
　　 2　　-365　　1970　　55500　　1565 　　+145　　　23　
　　　　　　　　　　　　　55375　　1565 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　55250　　1515 　　　　　　　 4　
　　 7　　-235　　2410　　55000　　1390 　　+130　　　73　
　　　　　　　　　　　　　54875　　1370 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　54750　　1330 　 -1215　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　54625　　1285 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　54500　　1250 　　+145　　　77　
　　 3　　　　　　2925　　54125　　1135 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　54000　　 990 　　 -10　　　80　
　　10　　　　　　3265　　53625　　1005 　　-915　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　53500　　 955 　　+115　　　38　
　　　　　　　　　　　　　53250　　 900 　　 +60　　　 8　
　　　　　　　　　　　　　53000　　 835 　　 +65　　 136　
　　　　　　　　　　　　　52750　　 790 　 -1000　　　61　
　　　　　　　　　　　　　52500　　 760 　　 +95　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　52250　　 715 　　　　　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　52000　　 610 　　 +25　　 127　
　　　　　　　　　　　　　51750　　 625 　　 +40　　　58　
　　　　　　　　　　　　　51625　　 575 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　51500　　 595 　　 +85　　　25　
　　　　　　　　　　　　　51375　　 575 　　-585　　　 8　
　　　　　　　　　　　　　51250　　 565 　　　　　　　 9　
　　　　　　　　　　　　　51125　　 545 　　　　　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　51000　　 500 　　 +40　　　74　
　　　　　　　　　　　　　50750　　 500 　　 +85　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　50500　　 475 　　 +70　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　50250　　 445 　　　　　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　50125　　 430 　　　　　　　13　
　　　　　　　　　　　　　50000　　 385 　　 +30　　 198　
　　　　　　　　　　　　　49750　　 395 　　 +15　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　49625　　 380 　　-510　　　11　
　　　　　　　　　　　　　49500　　 365 　　 +45　　　15　
　　　　　　　　　　　　　49375　　 355 　　 +20　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　49250　　 335 　　 +38　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　49125　　 345 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　49000　　 300 　　 +18　　　66　
　　　　　　　　　　　　　48750　　 300 　　　　　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　48625　　 300 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　48500　　 274 　　 +18　　　19　
　　　　　　　　　　　　　48250　　 280 　　　+6　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　48125　　 279 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　48000　　 255 　　 +26　　　48　
　　　　　　　　　　　　　47500　　 227 　　 +20　　　12　
　　　　　　　　　　　　　47250　　 223 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　47000　　 206 　　 +16　　　41　
　　　　　　　　　　　　　46750　　 201 　　　-4　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　46500　　 200 　　　+8　　　16　
　　　　　　　　　　　　　46250　　 167 　　-273　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　46000　　 173 　　 +13　　　92　
　　　　　　　　　　　　　45750　　 153 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　45500　　 163 　　 +14　　　45　
　　　　　　　　　　　　　45250　　 168 　　　　　　　 8　
　　　　　　　　　　　　　45000　　 149 　　 +15　　 112　
　　　　　　　　　　　　　44750　　 136 　　-194　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　44500　　 139 　　 +19　　　11　
　　　　　　　　　　　　　44250　　 134 　　　+8　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　44000　　 132 　　 +12　　　33　
　　　　　　　　　　　　　43750　　 117 　　　　　　　 9　
　　　　　　　　　　　　　43500　　 121 　　　+8　　　29　
　　　　　　　　　　　　　43250　　 105 　　　　　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　43000　　 111 　　　+1　　　91　
　　　　　　　　　　　　　42750　　　98 　　　-5　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　42500　　 105 　　 +12　　　59　
　　　　　　　　　　　　　42250　　 103 　　　　　　　 9　
　　　　　　　　　　　　　42000　　　99 　　 +16　　　30　
　　　　　　　　　　　　　41750　　　96 　　　　　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　41500　　　89 　　 +10　　　17　
　　　　　　　　　　　　　41250　　　88 　　　　　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　41000　　　85 　　　+2　　　55　
　　　　　　　　　　　　　40500　　　73 　　　+6　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　40250　　　79 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　40000　　　76 　　 +14　　　54　
　　　　　　　　　　　　　39500　　　71 　　 -14　　　20　
　　　　　　　　　　　　　39250　　　68 　　 -69　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　39000　　　67 　　　+8　　　 8　
　　　　　　　　　　　　　38500　　　63 　　　+5　　　16　
　　　　　　　　　　　　　38250　　　61 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　38000　　　60 　　　+8　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　37750　　　52 　　 -66　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　37500　　　55 　　　+4　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　37250　　　49 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　37000　　　52 　　　+7　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　36500　　　50 　　　+4　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　36000　　　45 　　　+5　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　35000　　　40 　　　+4　　　37　
　　　　　　　　　　　　　34000　　　33 　　　-1　　　10　
　　　　　　　　　　　　　33500　　　32 　　　-3　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　33000　　　28 　　　+3　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　32000　　　26 　　　-1　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　30000　　　20 　　　+1　　　77　
　　　　　　　　　　　　　29000　　　18 　　　+1　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　27000　　　11 　　　-5　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　26000　　　10 　　　-3　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　25000　　　 9 　　　-1　　　60　
　　　　　　　　　　　　　24000　　　 8 　　　-2　　　26　
　　　　　　　　　　　　　23000　　　 7 　　　+1　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　22000　　　 5 　　　-2　　　12　
　　　　　　　　　　　　　20000　　　 4 　　　-1　　 146　
　　　　　　　　　　　　　18000　　　 4 　　　 0　　　50　
　　　　　　　　　　　　　16000　　　 3 　　　 0　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　14000　　　 2 　　　 0　　　48　
　　　　　　　　　　　　　12000　　　 2 　　　+1　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　10000　　　 1 　　　 0　　 201　

