　9日の日経225オプション2026年6月限（最終売買日6月11日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は179枚だった。うちコールの出来高が99枚と、プットの80枚を上回った。コールの出来高トップは6万2000円の49枚（80円安580円）。プットの出来高トップは5万2000円の23枚（1300円）だった。

　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　 2　　 -10　　　 4　　75000　
　　 3　　 -12　　　38　　70000　
　　49　　 -80　　 580　　62000　
　　 1　　 -50　　1100　　60000　
　　 3　　　　　　1240　　59250　
　　 8　　　　　　1320　　59000　
　　 2　　-180　　1710　　58000　
　　31　　　　　　2390　　56500　
　　　　　　　　　　　　　53625　　1730 　　　　　　　 8　
　　　　　　　　　　　　　52500　　1400 　　　　　　　13　
　　　　　　　　　　　　　52000　　1300 　　　　　　　23　
　　　　　　　　　　　　　47000　　 585 　　 +35　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　44000　　 370 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　43000　　 330 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　42750　　 246 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　40000　　 220 　　 +20　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　30000　　　72 　　 -43　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　16000　　　12 　　　+2　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　12500　　　10 　　　+4　　　18　

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