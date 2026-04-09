日経225オプション6月限（9日日中） 6万2000円コールが出来高最多49枚
9日の日経225オプション2026年6月限（最終売買日6月11日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は179枚だった。うちコールの出来高が99枚と、プットの80枚を上回った。コールの出来高トップは6万2000円の49枚（80円安580円）。プットの出来高トップは5万2000円の23枚（1300円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
2 -10 4 75000
3 -12 38 70000
49 -80 580 62000
1 -50 1100 60000
3 1240 59250
8 1320 59000
2 -180 1710 58000
31 2390 56500
53625 1730 8
52500 1400 13
52000 1300 23
47000 585 +35 1
44000 370 1
43000 330 2
42750 246 1
40000 220 +20 7
30000 72 -43 4
16000 12 +2 2
12500 10 +4 18
株探ニュース
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
2 -10 4 75000
3 -12 38 70000
49 -80 580 62000
1 -50 1100 60000
3 1240 59250
8 1320 59000
2 -180 1710 58000
31 2390 56500
53625 1730 8
52500 1400 13
52000 1300 23
47000 585 +35 1
44000 370 1
43000 330 2
42750 246 1
40000 220 +20 7
30000 72 -43 4
16000 12 +2 2
12500 10 +4 18
株探ニュース