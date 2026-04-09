月サンプルの「タイムカプセル」から太陽系有機物の進化史を解明―中国

中国科学院地質・地球物理研究所と国内外の研究機関による合同研究チームはこのほど、中国の月探査機「嫦娥5号」と「嫦娥6号」が持ち帰った月のサンプルから窒素を含有した複数の有機物を識別し、その進化プロセスを解明しました。研究結果によると、月は小惑星や彗星（すいせい）が有機物を太陽系の内側へ運んだ歴史を記録しているだけでなく、これら有機物が大気のない天体表面で衝突や放射線によって変化された痕跡も残しているとのことです。

これまでは、アポロ計画で採取された月サンプルから炭素や窒素が発見されていたものの、月の土壌に窒素を含有した有機物が存在しているかどうか、またその具体的な形態や起源と保存のメカニズムについて体系的な理解が不足していました。本研究では、科学者らが「嫦娥5号」と「嫦娥6号」が持ち帰った月サンプルの粒子を顕微鏡による観察や分光分析など、さまざまな手法で分析し、有機物の形態、化学的特徴、安定同位体の構成などについて系統的に追跡しました。 嫦娥6号（A、B）と嫦娥5号（C、D）からの月のサンプルに含まれる代表的な有機物



本研究は、月の土壌に含まれる有機物が外部から流入し、衝突によって再構築され、宇宙空間で風化した連続的な過程を解明し、小惑星の進化および太陽系の初期の有機物輸送の歴史を理解する上で新たな研究の基盤を提供するとともに、今後の深宇宙サンプリング・リターンミッションにとっても重要な技術的支援を提供するとみられています。（提供/CGTN Japanese）