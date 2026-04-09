元モーニング娘。メンバーでタレントの矢口真里が、4月8日にInstagramを更新し、長男の小学校入学式に参加した親子3ショットを披露した。

「矢口さんは《お天気に恵まれて、とても気持ちの良い入学式》《長男は朝から緊張していましたが、ちゃんと先生の話を聞いて返事もしっかり出来ていて、一安心しました》といったメッセージとともに、写真をアップしました。

子どもを支える矢口さんは、あざやかな白い着物を着ています。このほか矢口さんは《私も同じくガチガチに緊張していたのですが、お母さん達が気さくに話しかけてくれたので凄く助かりました》と感謝の思いも記していました」（スポーツ紙記者）

なんとも幸せそうなショットであるが、X上では疑問の声も。

《芸能人のこどもってそれだけで大変だし》

《皆さんメンタル強すぎる！じゃなきゃこの世界生きていけないのか？》

こうした声が並ぶ理由を、芸能ジャーナリストが指摘する。

「矢口さんは、2011年に俳優の中村昌也さんと結婚しますが、2013年2月、中村さんの不在中に自宅に男性を連れ込んでいたところ、中村さんと鉢合わするハプニングを経験したと、同年5月に報じられました。

その際、男性を隠した場所にちなんで、騒動は “クローゼット不倫” と呼ばれるように。この失敗談について、矢口さんはバラエティ番組などでもエピソードトークとして披露しています。

同年5月、矢口さんは中村さんと離婚し、2018年3月に再婚しますが、お相手は自宅に連れ込んだ不倫相手の方でした。その後、2人の子どもももうけていますが、いまだに心ない声が向けられることもあるようです」

矢口が入学式で見せた着物は白を基調としながらも、かなり目立つものだ。入学式の格好については、モデルでタレントの益若つばさへ向けられたツッコミも記憶に新しいところだ。

「益若さんは、2024年4月、長男の高校の入学式に出席。そこでInstagramに2ショットを披露したのですが、益若さんが着用していたスーツが女子高生の制服をイメージさせる “JK風ルック” であったため、『息子より自分を見てほしいと思っている』といった指摘を集めてしまいました。

とりわけ “芸能人ママ” は入学式コーデなどを発信しがち。そのぶんマナーを指摘する声も多いというわけですね」（同）

よくも悪くも、注目を集めてしまうのが芸能人だ。