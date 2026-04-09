《ヤバい、ヤバすぎる》

4月8日、元TOKIOの山口達也氏が自身のXに、このような書き出しで始まる投稿をした。山口氏に何があったのだろうか。

「投稿には埼玉銘菓の『十万石まんじゅう』のパッケージと実物の写真が添えられていました。埼玉県民には、尺八の音色にのせて『風が語りかけます。うまい、うますぎる』と時代劇のような口調のナレーションが流れるCMでよく知られていますが、山口氏は《埼玉出身でありながら 初めて食べたかもしれない》とあるように、今回が初めての味わいだったようです。美味しすぎて、ヤバかったのでしょう」（芸能記者）

この投稿に埼玉県民から

《草加や越谷にもお店を見るけど、埼玉出身の私も食べたことがないです》

《CMだけはテレビ埼玉で何度も見てたけど、食べたのは50歳》

など「埼玉県民だけど食べたことがない」という声に同意するリプライが多く寄せられた。

果たして、埼玉県民が買うことは少ないのだろうか。販売元である「株式会社十万石ふくさや」の担当者に聞いた。

「現在、34店の販売店を展開しておりますが、多くはJR高崎線沿線にあり、埼玉県東部（草加市・三郷市・八潮市など）、西部（川越市・志木市・所沢市など）にはあまり店舗がございません。

そのため、こちらにお住まいの方はお土産などでいただき、初めてお召し上がりいただくことが多いのだと思います」

今回の山口氏の投稿で、問い合わせが増えるのではないだろうか。

「今のところ、そのような報告はございませんが、（メディアに取り上げられると）問い合わせが増える傾向にあります」と期待を寄せる。

ちなみに包装紙の絵は、十万石まんじゅうの味に感動した世界的な版画家・棟方志功が描いたものだという。

また、歴史を感じさせる、印象深いCMについては「テレビ埼玉が開局した1979年、スポンサーになったとき制作されたものを47年間、ずっと変えずに放送しています。そのため縦と横の比率がデジタル時代の今とは違っています」と担当者は話す。

現在、「アルコール依存症の恐ろしさ」「社会復帰するために必要なこと」などを伝えるため、全国で講演活動をしている山口氏は、2025年末には「大腿（だいたい）骨頭壊死（えし）症」を患っていることも公表した。食を楽しむ気持ちの“ゆとり”も出てきたなら、ファンも安心だ。