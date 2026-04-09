記事ポイント 4月4日・5日に渋谷スクランブルスクエアで無料開催された「WE LOVE HACHI 2026」折り鶴で実寸大の「ハチ公像 3.0」を作る参加型アートが中心企画秋田犬写真展や限定フードで渋谷と大館の魅力を一度に体感 4月4日・5日に渋谷スクランブルスクエアで無料開催された「WE LOVE HACHI 2026」折り鶴で実寸大の「ハチ公像 3.0」を作る参加型アートが中心企画秋田犬写真展や限定フードで渋谷と大館の魅力を一度に体感

渋谷スクランブルスクエアで開催された「WE LOVE HACHI 2026」は、忠犬ハチ公を軸に渋谷と秋田県大館市のつながりを伝えるイベントです。

展示、参加型アート、物販、試飲試食まで揃い、ハチ公を通じた地域の魅力を立体的に楽しめる内容となっています。

渋谷スクランブルスクエア「WE LOVE HACHI 2026 〜渋谷と秋田から愛を伝える2DAYS〜」

開催日：2026年4月4日・5日会場：渋谷スクランブルスクエア 12階「Scene12」入場料：0円内容：参加型折り紙アート、巨大バルーン展示、秋田犬写真展、特産品販売、ゲストトーク

本イベントは、忠犬ハチ公にゆかりのある渋谷区と秋田県大館市が一緒に盛り上げる2日間の企画です。

会場では、ハチ公の物語や秋田犬の魅力を知る展示に加え、地域色あふれるグルメやグッズも展開されます。

大きな見どころは、来場者参加型の折り紙アート「ハチ公像 3.0」です。

千羽以上の折り鶴を組み合わせて実寸大のハチ公像を完成させる企画で、渋谷と大館の子どもたちや関係者の想いも重なっています。

参加型アートと展示企画

折り鶴で作る「ハチ公像 3.0」は、今あるハチ公銅像に続く「みんなの想いで作る3代目ハチ公」という意味を込めた企画です。

完成した作品は4月8日に渋谷、5月8日に大館で開催される慰霊祭でお披露目予定となっています。

会場にはハチ公の生涯をたどるミュージアムも用意され、誕生から現在までの歩みを年表形式で学べます。

秋田犬写真展では、自然な表情を捉えた写真を通して秋田犬の愛らしさと命の尊さを感じられます。

渋谷と秋田の魅力が集まる物販と味覚

物販ブースには、日本酒や新米、大館曲げわっぱなど秋田ならではの特産品と、渋谷区観光協会公認のハチ公関連グッズが並びます。

地域PR展示では、大館市と渋谷区それぞれの魅力を紹介するコーナーも設けられています。

試飲試食コーナーでは、日本酒「想空の便り」や、かづの100％アップルジュース、ハチのいぶりがっこを味わえます。

各日200本限定の「ハチふるチョコバナナ」も登場し、見た目の楽しさとイベント感をいっそう高めています。

りゅうと氏や濱田栞氏といったゲストの参加も、渋谷と秋田のつながりをより身近に感じさせる要素です。

展示を見るだけでなく、作品づくりや味覚体験まで広がる構成が、このイベントの独自性になっています。

ハチ公をきっかけに、渋谷と秋田の文化や人の温度を一度に知ることができます。

アート、写真、グルメ、物販が一体となり、幅広い世代が楽しめる内容に仕上がっています。

会場全体で地域の絆を感じられる点も大きな魅力です。

渋谷スクランブルスクエア「WE LOVE HACHI 2026 〜渋谷と秋田から愛を伝える2DAYS〜」の紹介でした。

よくある質問

Q. WE LOVE HACHI 2026はいつ開催されましたか？

A. WE LOVE HACHI 2026は2026年4月4日・5日に渋谷スクランブルスクエア 12階「Scene12」で開催されました。

Q. 入場料はいくらですか？

A. 入場料は0円です。

Q. このイベントの大きな見どころは何ですか？

A. 千羽以上の折り鶴を組み合わせて実寸大の「ハチ公像 3.0」を完成させる参加型アートが大きな見どころです。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 渋谷と秋田の魅力を一度に味わえる2日間！ 渋谷スクランブルスクエア「WE LOVE HACHI 2026 〜渋谷と秋田から愛を伝える2DAYS〜」 appeared first on Dtimes.