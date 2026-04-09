『風、薫る』行き場を失い途方に暮れている、りんに声をかけたのは… 第10回場面カット
俳優の見上愛と上坂樹里が、W主演を務めるNHK連続テレビ小説『風、薫る』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の第10回（10日）の場面カットが公開されている。
【写真多数】豪華キャスト32人を一挙紹介！
前回は、りん（見上愛）と環（宮島るか）は信勝（斉藤陽一郎）を頼って東京へと向かう。一方、教会で直美（上坂樹里）を見守ってきた宣教師のメアリー（アニャ・フロリス）が日本を離れることになった。直美は一緒に連れて行ってほしいと頼むが断られ…
今回は、りん（見上愛）と環（宮島るか）は、直美（上坂樹里）の案内で炊き出しに連れていってもらうことに。りんは疲れ果ててしまった環を直美と吉江（原田泰造）に預けて、仕事を探し続けるが、仕事は見つからない…。行き場を失い途方に暮れていると、清水卯三郎（坂東彌十郎）がりんに声をかける。
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前回は、りん（見上愛）と環（宮島るか）は信勝（斉藤陽一郎）を頼って東京へと向かう。一方、教会で直美（上坂樹里）を見守ってきた宣教師のメアリー（アニャ・フロリス）が日本を離れることになった。直美は一緒に連れて行ってほしいと頼むが断られ…
今回は、りん（見上愛）と環（宮島るか）は、直美（上坂樹里）の案内で炊き出しに連れていってもらうことに。りんは疲れ果ててしまった環を直美と吉江（原田泰造）に預けて、仕事を探し続けるが、仕事は見つからない…。行き場を失い途方に暮れていると、清水卯三郎（坂東彌十郎）がりんに声をかける。