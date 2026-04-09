「最大の鬼門」とされていたカンプノウでの勝利 2006年以来20年ぶりの白星にシメオネ「ヨーロッパ屈指のチームに、決定的なダメージを放つことができた」
UEFAチャンピオンズリーグは現地時間8日、準々決勝1stレグが行われ、アトレティコ・マドリードとバルセロナが対戦。試合は2−0でアトレティコが先勝した。
1stレグはバルサホーム、カンプノウでの試合。立ち上がりは両者双方ともに攻撃を仕掛けるも、徐々にホームのバルサペースに。しかし42分、バルサDFパウ・クバルシのDOGSOによる一発退場により数的優位の展開に。その際に得た直接FKをFWフリアン・アルバレスが決めて先制すると、70分にはFWアレクサンデル・セルロートの追加点で2点をリード。試合はそのまま終了し、アトレティコが1stレグを制した。
18試合目にしてこれが初めてのカンプ・ノウでの勝利となったシメオネ。指揮官は試合後のインタビューに応じ「このスタジアムではこれまで一度も勝ったことがなかった。バルセロナはパリ・サンジェルマンやバイエルンと並んでヨーロッパ屈指のチームであり、そのようなチームを相手に戦うのは非常に難しい。我々はチームとしての連携を活かし、試合の重要な局面で決定的なダメージを放つことができた。0-2とリードしたことで自信がつき、そのリードをもう少し広げられなかったのは残念だ」とコメントした。
なお今回の結果についてシメオネは「私は満足することはめったにない。いつも何かしらの理由をつけて、常に改善点を探してしまう。ここで戦う難しさを理解しており、チームは今日、時には発揮できない力強さも100％発揮した」と評価。チームが準決勝に進出できるかとインタビュアーの問いに対し「その可能性は決して高いわけではない。謙虚に言えば相手は非常に強いチームであるが、我々が心から望んでいるこの大会で勝ち残るために、全力を尽くす覚悟はできている」と語った。
1stレグで大きな白星を手に入れたアトレティコ。16−17シーズン以来の準決勝進出をかけ、14日に本拠地メトロポリターノで行われる2ndレグでバルセロナを迎え撃つ。